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5 български хотела - с ключ MICHELIN в класацията MICHELIN Guide Hotels

5 български хотела - с ключ MICHELIN в класацията MICHELIN Guide Hotels
Pixabay

Един ключ означава „много специален престой

Пет български хотела са отличени с ключ MICHELIN в класацията MICHELIN Guide Hotels за тази година. Това са столичните Junó Hotel Sofia и InterContinental Sofia, Kashmir Wellness & Spa Hotel във Велинград, AYA Estate Relais & Châteaux край Мелник и Blu Bay Hotel Sozopol. Това се посочва на сайта на "Мишлен" (Michelin), която вчера публикува класацията си за 2026 година.

Според "Мишлен" един ключ означава „много специален престой“ – хотел със собствен характер и индивидуалност, при който обслужването надхвърля очакваното за съответната категория. Отличието се различава от обикновената хотелска звездна категория, тъй като се фокусира върху цялостното преживяване на госта.

Новото допълнение в тазгодишната класация е създаденият през 2017 г. Blu Bay Hotel Sozopol, който  през 2024 г. е отличен като „Най-добър петзвезден морски бутиков хотел“ от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, а през 2025 г. три получава международни отличия от World Luxury Hotel Awards.

Общо 12 български хотела присъстват в общата селекция MICHELIN Guide. 

В края на миналата година София официално получи възможност да бъде подложена на кулинарен одит - ключовата първа фаза в процеса за потенциално включване в селекцията на MICHELIN, отбелязва БТА.

 

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