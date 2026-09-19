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Йотова: Кюстендил става притеглен и туристически

Йотова: Кюстендил става притеглен и туристически
БТА

Кметът на Кюстендил посочи, че тази година се навършват 130 г. от първото овощарско изложение в България

Кюстендил става притеглен и туристически, заяви президентът Илияна Йотова, която посети града за Празника на плодородието.

Тя каза пред журналисти, че идва в Кюстендил за втори път през годината, "защото той един от най-хубавите градове."

От сцената президентът Йотова поздрави хората на площада и посочи, че в това време от годината Кюстендил става "уютния дом на есента".

Гальовните лъчи на слънцето, на есенното слънце огряват вълшебната Осоговска планина и в тази красота град Кюстендил става още по-цветен, още по-пъстър и още по-весел“, каза тя и добави, че е така защото "кюстендилци пазят най-ценното, а именно - в Кюстендил се усеща българския корен и всеки се чувства у дома", предава БТА.

В изказването си кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов посочи, че тази година се навършват 130 г. от първото овощарско изложение в България, което се е провело в Кюстендил. Атанасов поздрави жителите и гостите на града и отправи пожелания за здраве и единство.

 

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