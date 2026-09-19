Най-важното от спорта на 19.09.2026 година

България отпадна от европейското първенство по волейбол

Българският национален отбор по волейбол допусна болезнена загуба от Германия с 2:3 гейма (25:21, 25:21, 19:25, 23:25, 11:15) и отпада от европейското първенство на осминафиналите. Сребърните медалисти от световното преди една година поведоха с 2:0, но бавно и методично съперникът обърна мача.

България загуби епичния дуел с Дания за Купа „Дейвис”

Националният отбор по тенис загуби от Дания в драматичен сблъсък в пет мача от турнира за Купа „Дейвис”. Илиян Радулов не успя да се противопосави на Елмер Мьолер в решителния двубой, след като преди това измъкнахме много оспорвана среща на двойки, а Григор Димитров допусна обрат срещу Холге Руне.

Станимира Петрова се завърна на ринга с победа

Станимира Петрова се завърна на ринга с убедителна победа в първия си мач след две години извън бокса. Световната и четирикратна европейска шампионка срази Бибяна Ловашова (Словакия) в категория до 57 килограма на шампионата на Стария континент в София.

България с нови победи на Шахматната Олимпиада

Националните отбори на България при мъжете и при жените постигнаха победи в четвъртия кръг на Шахматната Олимпиада, която се провежда в град Самарканд, Узбекистан. Дамският тим на България се наложи с категоричния резултат от 3,5:0,5 точки срещу Румъния и продължава да бъде един от десетте отбора с максимален актив до момента.

Почина една от най-големите легенди на Интер и италианския футбол

Италианският футбол се прости с още една легенда, след като на 83-годишна възраст почина Сандро Мацола. Той е сред най-разпознаваемите имена в историята на Интер и оставя след себе си кариера, белязана от трофеи и големи мачове. Преди по-малко от два месеца италианският футбол изпрати и друга икона - легендата на Милан Франко Барези.

Арсенал катастрофира на Южния бряг срещу Брайтън

Арсенал записа първа загуба в английския елит от пет месеца, след като падна тежко при гостуването си на Брайтън с 0:3. За последно шампионът отстъпи на Манчестър Сити с 1:2 на 19 април. Арсенал загуби и първи точки от началото на сезона, започна с четири победи преди това.