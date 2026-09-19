Най-важното от спорта на 19.09.2026 година
Спортният екип на Таралеж обобщава новините от деня
България отпадна от европейското първенство по волейбол
Българският национален отбор по волейбол допусна болезнена загуба от Германия с 2:3 гейма (25:21, 25:21, 19:25, 23:25, 11:15) и отпада от европейското първенство на осминафиналите. Сребърните медалисти от световното преди една година поведоха с 2:0, но бавно и методично съперникът обърна мача.
България загуби епичния дуел с Дания за Купа „Дейвис”
Националният отбор по тенис загуби от Дания в драматичен сблъсък в пет мача от турнира за Купа „Дейвис”. Илиян Радулов не успя да се противопосави на Елмер Мьолер в решителния двубой, след като преди това измъкнахме много оспорвана среща на двойки, а Григор Димитров допусна обрат срещу Холге Руне.
Станимира Петрова се завърна на ринга с победа
Станимира Петрова се завърна на ринга с убедителна победа в първия си мач след две години извън бокса. Световната и четирикратна европейска шампионка срази Бибяна Ловашова (Словакия) в категория до 57 килограма на шампионата на Стария континент в София.
България с нови победи на Шахматната Олимпиада
Националните отбори на България при мъжете и при жените постигнаха победи в четвъртия кръг на Шахматната Олимпиада, която се провежда в град Самарканд, Узбекистан. Дамският тим на България се наложи с категоричния резултат от 3,5:0,5 точки срещу Румъния и продължава да бъде един от десетте отбора с максимален актив до момента.
Почина една от най-големите легенди на Интер и италианския футбол
Италианският футбол се прости с още една легенда, след като на 83-годишна възраст почина Сандро Мацола. Той е сред най-разпознаваемите имена в историята на Интер и оставя след себе си кариера, белязана от трофеи и големи мачове. Преди по-малко от два месеца италианският футбол изпрати и друга икона - легендата на Милан Франко Барези.
Арсенал катастрофира на Южния бряг срещу Брайтън
Арсенал записа първа загуба в английския елит от пет месеца, след като падна тежко при гостуването си на Брайтън с 0:3. За последно шампионът отстъпи на Манчестър Сити с 1:2 на 19 април. Арсенал загуби и първи точки от началото на сезона, започна с четири победи преди това.