Най-важното от света на 19.09.2026

Иран представи пред посредниците условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната със САЩ, предадава Ал Джазира.

"Условията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи, както и прекратяване на морската блокада", заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи.

Германският генерал Карстен Бройер ще бъде следващият председател на Военния комитет на НАТО, стана ясно след гласуване днес, предаде ДПА.

Ген. Бройер ще наследи на поста италианския адмирал Джузепе Каво Драгоне. Той ще остане на поста до юли 2027 г.

Бройер се бори за поста срещу началника на канадските въоръжени сили ген. Джени Каринян, която можеше да стане първата жена, оглавила Военния комитет, ако беше избрана.

Среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио се подготвя в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщава ТАСС, цитирайки говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

По думите ѝ в момента се уточнява графикът на двустранните срещи на Лавров по време на сесията на Общото събрание. Сред тях е предвидена и среща с Рубио.

Системата за онлайн гласуване в Москва е била подложена на масирана кибератака по време на парламентарните избори в Русия, съобщи Ройтерс.

Председателят на Централната избирателна комисия Ела Памфилова заяви, че атаките продължават, но всички са били успешно отблъснати. По думите ѝ ситуацията остава под контрол, съобщи Интерфакс.

Руснаците гласуват от петък в тридневни парламентарни избори, като сред тях е и президентът Владимир Путин, който упражни правото си на глас онлайн.

Летището в Люксембург временно преустанови работа през нощта заради засечени дронове в района, съобщи Ройтерс, позовавайки се на данни от платформата за проследяване на полети Flightradar24.

Спирането е засегнало както излитащите, така и пристигащите самолети. По-късно тази сутрин работата на летището в столицата на Великото херцогство е била възстановена.

Наближава крайният срок европейците да гласуват за дизайна на новите евробанкноти.

Европейците все още имат възможност да изразят мнението си за дизайна на новите евробанкноти, припомня президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в LInkedIn.

Гласуването в анкетата, която ЕЦБ пусна преди близо три месеца, ще бъде затворено на 21 септември, понеделник, припомни Лагард.