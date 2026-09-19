Новини
Търси
Подкаст
Свят

Гълъб Донев участва в заседанието на ЕКОФИН в Дълбин

Гълъб Донев участва в заседанието на ЕКОФИН в Дълбин
БТА

Бъдещето на финансовите иновации в Европа и въздействието на изкуствения интелект върху европейските икономики бяха сред дискутираните теми

Бъдещето на финансовите иновации в Европа и въздействието на изкуствения интелект върху европейските икономики и общества бяха сред темите, обсъдени по време на заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се провежда в Дъблин.

Във форума участва вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, а дискусиите се проведоха въз основа на презентация на Управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, предава БНР.

Донев, който е провел кратка среща с нея, заяви, че за България е важно научният и изчислителният капацитет да бъде достъпен за повече предприятия и администрации.

В рамките на работния обяд министрите са обсъдили конкурентоспособността на банковия сектор на евросъюза. Общата регулаторна тежест остава структурно предизвикателство за целия европейски банков сектор.

По време на двустранна среща с вицепремиера Донев, Генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман е заявил, че България се намира в края на техническата фаза от присъединителния процес. От своя страна Донев е уверил, че правителството продължава да работи в тясно партньорство с организацията за скорошното успешно приключване на оставащите прегледи в рамките на комитетите ѝ.

Още по темата

Гълъб Донев заминава за Дъблин, участва в съвета ЕКОФИН

Гълъб Донев заминава за Дъблин, участва в съвета ЕКОФИН

Гълъб Донев пред ЕКОФИН коментира фискалната позиция на България

Гълъб Донев пред ЕКОФИН коментира фискалната позиция на България

Министърът на финансите Гълъб Донев взе участие в неформалното заседание на ЕКОФИН

Министърът на финансите Гълъб Донев взе участие в неформалното заседание на ЕКОФИН

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Хутите поеха отговорност за атаки срещу цели в Рияд

Хутите поеха отговорност за атаки срещу цели в Рияд

Белият дом отказа достъп на CNN, MSNBC и Politico след критики от Тръмп

Белият дом отказа достъп на CNN, MSNBC и Politico след критики от Тръмп

Ким Чен-ун нареди по-широко използване на изкуствен интелект в оръжейните системи

Ким Чен-ун нареди по-широко използване на изкуствен интелект в оръжейните системи

Тръмп: Няма да възпрепятстваме развитието на изкуствения интелект в САЩ

Тръмп: Няма да възпрепятстваме развитието на изкуствения интелект в САЩ

Водещи

Артета: Арсенал не може да играе по този начин

Артета: Арсенал не може да играе по този начин

  • Преди 2 минути
Евтим Милошев за протеста за Киноцентър "Бояна": Зад него стоят финансови, търговски и политически интереси

Евтим Милошев за протеста за Киноцентър "Бояна": Зад него стоят финансови, търговски и политически интереси

  • Преди 3 минути
Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

  • Преди 10 минути
Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

  • Преди 17 минути
Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

  • Преди 22 минути
Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

  • Преди 29 минути
Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

  • Преди 44 минути
Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

  • Преди 55 минути
Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

  • Преди 1 час
Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

  • Преди 1 час
Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

  • Преди 1 час
Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

  • Преди 2 часа
България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

  • Преди 2 часа