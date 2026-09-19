Гълъб Донев участва в заседанието на ЕКОФИН в Дълбин

Бъдещето на финансовите иновации в Европа и въздействието на изкуствения интелект върху европейските икономики и общества бяха сред темите, обсъдени по време на заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се провежда в Дъблин.



Във форума участва вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, а дискусиите се проведоха въз основа на презентация на Управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, предава БНР.

Донев, който е провел кратка среща с нея, заяви, че за България е важно научният и изчислителният капацитет да бъде достъпен за повече предприятия и администрации.



В рамките на работния обяд министрите са обсъдили конкурентоспособността на банковия сектор на евросъюза. Общата регулаторна тежест остава структурно предизвикателство за целия европейски банков сектор.



По време на двустранна среща с вицепремиера Донев, Генералният секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман е заявил, че България се намира в края на техническата фаза от присъединителния процес. От своя страна Донев е уверил, че правителството продължава да работи в тясно партньорство с организацията за скорошното успешно приключване на оставащите прегледи в рамките на комитетите ѝ.