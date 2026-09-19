Новини
Търси
Подкаст
Свят

Йеменските бунтовници обявиха, че са ударили цели в Рияд и в Червено море

Йеменските бунтовници обявиха, че са ударили цели в Рияд и в Червено море
AP/БТА

Въздушна тревога бе обявена в Рияд тази сутрин

Йеменски бунтовници хуси днес атакуваха “чувствителни обекти” в Рияд, както и съоръжения на саудитския петролен гигант “Арамко” в пристанищния град Янбу на Червено море, написа в Телеграм военният говорител на движението Яхия Сари, цитиран от Франс прес.

Той уточни, че тези удари са нанесени с “голям брой балистични и крилати ракети и дронове” и добави, че “операциите са извършени успешно и са причинили мащабни пожари”.

Атаките са извършени по-специално “в отговор на престъпните опити на саудитския враг да атакува столицата Сана”, която е под контрола на хусите. 

Според Сари саудитските военновъздушни сили с изтребители Ф-15 и “Тайфун” са нанесли 732 въздушни удара над територията на Йемен, информира БТА.

По-рано днес в Рияд и други райони бе обявена въздушна тревога.

В града отекнаха експлозии близо до международното летище. 

Това бе първият случай, в който столицата е пряко засегната от ескалацията на конфликта със съседен Йемен през юли, което предизвика и нарушения в полетите.

Службата за гражданска защита на Саудитска Арабия е изпратила предупреждения по мобилните телефони за „враждебна въздушна заплаха“ малко преди 3:00 ч. сутринта в събота, призовавайки жителите да останат на закрито, предават Ройтерс и Франс прес.

 

Още по темата

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Пакистан обеща да брани Саудитска Арабия „до последно“

Пакистан обеща да брани Саудитска Арабия „до последно“

Саудитска Арабия купува 48 американски изтребителя F-35

Саудитска Арабия купува 48 американски изтребителя F-35

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Хутите поеха отговорност за атаки срещу цели в Рияд

Хутите поеха отговорност за атаки срещу цели в Рияд

Белият дом отказа достъп на CNN, MSNBC и Politico след критики от Тръмп

Белият дом отказа достъп на CNN, MSNBC и Politico след критики от Тръмп

Ким Чен-ун нареди по-широко използване на изкуствен интелект в оръжейните системи

Ким Чен-ун нареди по-широко използване на изкуствен интелект в оръжейните системи

Тръмп: Няма да възпрепятстваме развитието на изкуствения интелект в САЩ

Тръмп: Няма да възпрепятстваме развитието на изкуствения интелект в САЩ

Водещи

Артета: Арсенал не може да играе по този начин

Артета: Арсенал не може да играе по този начин

  • Преди 4 минути
Евтим Милошев за протеста за Киноцентър "Бояна": Зад него стоят финансови, търговски и политически интереси

Евтим Милошев за протеста за Киноцентър "Бояна": Зад него стоят финансови, търговски и политически интереси

  • Преди 5 минути
Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

  • Преди 12 минути
Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

  • Преди 18 минути
Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

  • Преди 24 минути
Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

  • Преди 31 минути
Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

  • Преди 46 минути
Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

  • Преди 56 минути
Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

  • Преди 1 час
Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

  • Преди 1 час
Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

  • Преди 1 час
Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

  • Преди 2 часа
България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

  • Преди 2 часа