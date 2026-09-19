Йеменските бунтовници обявиха, че са ударили цели в Рияд и в Червено море

Йеменски бунтовници хуси днес атакуваха “чувствителни обекти” в Рияд, както и съоръжения на саудитския петролен гигант “Арамко” в пристанищния град Янбу на Червено море, написа в Телеграм военният говорител на движението Яхия Сари, цитиран от Франс прес.

Той уточни, че тези удари са нанесени с “голям брой балистични и крилати ракети и дронове” и добави, че “операциите са извършени успешно и са причинили мащабни пожари”.

Атаките са извършени по-специално “в отговор на престъпните опити на саудитския враг да атакува столицата Сана”, която е под контрола на хусите.

Според Сари саудитските военновъздушни сили с изтребители Ф-15 и “Тайфун” са нанесли 732 въздушни удара над територията на Йемен, информира БТА.

По-рано днес в Рияд и други райони бе обявена въздушна тревога.

В града отекнаха експлозии близо до международното летище.

Това бе първият случай, в който столицата е пряко засегната от ескалацията на конфликта със съседен Йемен през юли, което предизвика и нарушения в полетите.

Службата за гражданска защита на Саудитска Арабия е изпратила предупреждения по мобилните телефони за „враждебна въздушна заплаха“ малко преди 3:00 ч. сутринта в събота, призовавайки жителите да останат на закрито, предават Ройтерс и Франс прес.