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Наближава крайният срок за гласуването за дизайна на новите евробанкноти

Наближава крайният срок за гласуването за дизайна на новите евробанкноти
БТА/АП

Над 9 милиона европейци вече са участвали в допитването.

Наближава крайният срок европейците да гласуват за дизайна на новите евробанкноти.

Европейците все още имат възможност да изразят мнението си за дизайна на новите евробанкноти, припомня президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в LInkedIn.

Гласуването в анкетата, която ЕЦБ пусна преди близо три месеца, ще бъде затворено на 21 септември, понеделник, припомни Лагард. 

Над 9 милиона европейци вече са участвали в допитването.

ЕЦБ подготвя първата цялостна промяна на дизайна на евробанкнотите от въвеждането им преди повече от 20 години. Целта е банкнотите да станат по-близки до европейците, като едновременно с това бъдат подобрени тяхната сигурност, устойчивост и достъпност, отбелязва БТА.

За разлика от сегашната серия, върху която са представени условни архитектурни изображения, новите банкноти могат да включват реални личности, сгради, птици и природни мотиви. До финалния етап достигнаха две теми - „Европейска култура“ и „Реки и птици“. Те бяха избрани след препоръки на независима експертна група и обществено допитване през 2023 г., в което участваха над 365 000 европейци.

Анкетата е достъпна онлайн до 23:59 ч. централноевропейско време на 21 септември.

При окончателния избор на дизайна Управителният съвет на ЕЦБ ще отчете резултатите от обществените допитвания, оценката на журито на конкурса за дизайн и техническите изисквания към бъдещите банкноти. 

 

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