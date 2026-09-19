Най-важното от България на 19.09.2029 г.

Президентът Илияна Йотова заяви, че част от хората, които според нея стоят зад негативната кампания срещу нея, преди месеци са ѝ предложили да водят подобна кампания срещу един от сегашните ѝ опоненти в президентската надпревара. Държавният глава обяви, че е отказала и възнамерява да води позитивна кампания, основана на разговори с хората.

„Аз мога да споря с аргументи, аз мога да споря с доводи. Мога да споря с факти, с примери, но не мога да споря с лъжи“, заяви Йотова.

Решението на ГЕРБ да не издига собствен кандидат за президент е било правилно. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов, който определи настоящата президентска надпревара като „не нашето състезание“.

Борисов коментира, че ако ГЕРБ беше издигнала кандидатпрезидентска двойка, общественото внимание щеше да бъде насочено основно към нея, вместо към други актуални случаи.

Целта на кабинета е броят на чуждестранните туристи, посещаващи България, да се удвои до края на мандата му - от четири на осем милиона годишно, като се запазят и нивата в броя българските туристи, които избират да почиват у нас. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров по време на участието си в Националната среща на държавата, местната власт и бизнеса в туризма "Дълголятие/Гостоприемно море 2026", която се проведе в Историческия музей в Царево.

"От една страна, чужденците ще внасят свежи капитали, а от друга страна, българите трябва да бъдат стимулирани да посещават нашите курорти", каза Димитров.

"Лукойл Нефтохим Бургас" не може да компенсира цените на горивата от печалбата си, тъй като по този начин ще се декапитализира, заяви новият особен управител на предприятието Евгени Симеонов.

Според него мерките на правителството срещу високите цени на горивата са разумни. Той посочи, че рафинерията разполага с достатъчно суровина, за да изнася дизел и газьол, без това да застраши българския пазар, като очакванията му са скоро парламентът да вдигне забраната.

Новият председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова заяви днес, че час по-скоро трябва да бъде въведена "справедливата стойност".

Манолова каза пред БНТ, че бързо ще бъдат направени промени в законодателството, така че да се развържат ръцете на Комисията за защита на потребителите при значителни отклонения от "справедливата цена".

"Когато вериги продължават да продават значително над справедливата цена, това освен до проверки, както в момента е записано в закона, да води и до санкции. Това, което смятам, е - още в първия момент, в който станат ясни справедливите цени за ключови и важни за домакинствата въпроси, да направим едно табло на истината, една табло на срама, в което - по магазини, по продукти, по търговски вериги да е ясно къде се продава много над справедливата цена. И ако тази мярка, този репутационен натиск не сработи, тогава ще трябва да се въвеждат и прилагат санкции. Няма как веригите да ни мачкат с танкове, а ние да им отвръщаме с лъкове и гумени стрели", посочи Манолова.