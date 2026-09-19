Новини
Търси
Подкаст
Свят

Германският генерал Карстен Бройер оглавява Военния комитет на НАТО

Германският генерал Карстен Бройер оглавява Военния комитет на НАТО
AP/БТА

Той ще остане на поста до юли 2027 г.

Германският генерал Карстен Бройер ще бъде следващият председател на Военния комитет на НАТО, стана ясно след гласуване днес, предаде ДПА.  

Ген. Бройер ще наследи на поста италианския адмирал Джузепе Каво Драгоне. Той ще остане на поста до юли 2027 г.

Бройер се бори за поста срещу началника на канадските въоръжени сили ген. Джени Каринян, която можеше да стане първата жена, оглавила Военния комитет, ако беше избрана.

Подкрепата на началниците на отбраната на нашите съюзници в НАТО означава много за мен. Алиансът е изправен пред големи предизвикателства - за нашата сигурност и мир в Европа и отвъд”, заяви Бройер.

Съвместното командване на съюзническите сили на НАТО в Брюнсюм (JFCBS) в Нидерландия, едно от трите оперативни командвания на алианса, поздрави германския генерал в Екс.

Смята се, че председателят на Военния комитет е сред най-влиятелните военни фигури на НАТО.

Още по темата

Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Литва

Изтребители на НАТО свалиха дрон във въздушното пространство на Литва

Германия: Русия няма да сплаши НАТО

Германия: Русия няма да сплаши НАТО

Ройтерс: НАТО осуетило тайна руска операция срещу подводни кабели в Арктика

Ройтерс: НАТО осуетило тайна руска операция срещу подводни кабели в Арктика

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Хутите поеха отговорност за атаки срещу цели в Рияд

Хутите поеха отговорност за атаки срещу цели в Рияд

Белият дом отказа достъп на CNN, MSNBC и Politico след критики от Тръмп

Белият дом отказа достъп на CNN, MSNBC и Politico след критики от Тръмп

Ким Чен-ун нареди по-широко използване на изкуствен интелект в оръжейните системи

Ким Чен-ун нареди по-широко използване на изкуствен интелект в оръжейните системи

Тръмп: Няма да възпрепятстваме развитието на изкуствения интелект в САЩ

Тръмп: Няма да възпрепятстваме развитието на изкуствения интелект в САЩ

Водещи

Артета: Арсенал не може да играе по този начин

Артета: Арсенал не може да играе по този начин

  • Преди 2 минути
Евтим Милошев за протеста за Киноцентър "Бояна": Зад него стоят финансови, търговски и политически интереси

Евтим Милошев за протеста за Киноцентър "Бояна": Зад него стоят финансови, търговски и политически интереси

  • Преди 3 минути
Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

  • Преди 10 минути
Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

  • Преди 17 минути
Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

  • Преди 22 минути
Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

  • Преди 29 минути
Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

  • Преди 45 минути
Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

  • Преди 55 минути
Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

  • Преди 1 час
Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

  • Преди 1 час
Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

  • Преди 1 час
Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

  • Преди 2 часа
България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

  • Преди 2 часа