Германският генерал Карстен Бройер оглавява Военния комитет на НАТО

Германският генерал Карстен Бройер ще бъде следващият председател на Военния комитет на НАТО, стана ясно след гласуване днес, предаде ДПА.

Ген. Бройер ще наследи на поста италианския адмирал Джузепе Каво Драгоне. Той ще остане на поста до юли 2027 г.

Бройер се бори за поста срещу началника на канадските въоръжени сили ген. Джени Каринян, която можеше да стане първата жена, оглавила Военния комитет, ако беше избрана.

“Подкрепата на началниците на отбраната на нашите съюзници в НАТО означава много за мен. Алиансът е изправен пред големи предизвикателства - за нашата сигурност и мир в Европа и отвъд”, заяви Бройер.

Съвместното командване на съюзническите сили на НАТО в Брюнсюм (JFCBS) в Нидерландия, едно от трите оперативни командвания на алианса, поздрави германския генерал в Екс.

Смята се, че председателят на Военния комитет е сред най-влиятелните военни фигури на НАТО.