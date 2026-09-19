Унгария отпуска помощи на шофьорите на дизелови автомобили

Унгарското правителство отпуска помощи на шофьорите на дизелови автомобили, за да им помогне да се справят с рязкото увеличаване на цените на горивата на фона на войната в Иран, информира ДПА.

Собствениците на дизелови автомобили с мощност под 150 конски сили ще получават по 5000 форинта (15,7 щ. долара) месечно от септември до декември, гласи правителствено постановление, публикувано вчера в унгарския държавен вестник.

Цените на горивата в Унгария отбелязаха рязък скок от началото на войната в Иран през февруари. Литър бензин (октаново число 95) струва средно 1,77 евро в повечето бензиностанции, а литър дизел достига до 1,90 евро.

Собствениците на превозни средства не е необходимо да подават заявление, за да се възползват от помощта. Унгарската данъчна служба, която разполага и с данните за регистрацията на превозните средства, превежда съответните суми автоматично на лицата, отговарящи на условията, отбелязва БТА.