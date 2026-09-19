Новини
Търси
Подкаст
Свят

Унгария отпуска помощи на шофьорите на дизелови автомобили

Унгария отпуска помощи на шофьорите на дизелови автомобили
Pixabay

Собствениците на дизелови автомобили ще получават по 5000 форинта (15,7 щ. долара) месечно

Унгарското правителство отпуска помощи на шофьорите на дизелови автомобили, за да им помогне да се справят с рязкото увеличаване на цените на горивата на фона на войната в Иран, информира ДПА.

Собствениците на дизелови автомобили с мощност под 150 конски сили ще получават по 5000 форинта (15,7 щ. долара) месечно от септември до декември, гласи правителствено постановление, публикувано вчера в унгарския държавен вестник.

Цените на горивата в Унгария отбелязаха рязък скок от началото на войната в Иран през февруари. Литър бензин (октаново число 95) струва средно 1,77 евро в повечето бензиностанции, а литър дизел достига до 1,90 евро.

Собствениците на превозни средства не е необходимо да подават заявление, за да се възползват от помощта. Унгарската данъчна служба, която разполага и с данните за регистрацията на превозните средства, превежда съответните суми автоматично на лицата, отговарящи на условията, отбелязва БТА.

Още по темата

Унгария оспорва концесията за магистрали за 23,2 трилиона форинта, сключена при Орбан

Унгария оспорва концесията за магистрали за 23,2 трилиона форинта, сключена при Орбан

Владислав Панев: „Инфлационният чек“ е капка в морето

Владислав Панев: „Инфлационният чек“ е капка в морето

Министър Ефремова: Над 550 хил. души ще получат инфлационен чек от 50 евро

Министър Ефремова: Над 550 хил. души ще получат инфлационен чек от 50 евро

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Хутите поеха отговорност за атаки срещу цели в Рияд

Хутите поеха отговорност за атаки срещу цели в Рияд

Белият дом отказа достъп на CNN, MSNBC и Politico след критики от Тръмп

Белият дом отказа достъп на CNN, MSNBC и Politico след критики от Тръмп

Ким Чен-ун нареди по-широко използване на изкуствен интелект в оръжейните системи

Ким Чен-ун нареди по-широко използване на изкуствен интелект в оръжейните системи

Тръмп: Няма да възпрепятстваме развитието на изкуствения интелект в САЩ

Тръмп: Няма да възпрепятстваме развитието на изкуствения интелект в САЩ

Водещи

Артета: Арсенал не може да играе по този начин

Артета: Арсенал не може да играе по този начин

  • Преди 4 минути
Евтим Милошев за протеста за Киноцентър "Бояна": Зад него стоят финансови, търговски и политически интереси

Евтим Милошев за протеста за Киноцентър "Бояна": Зад него стоят финансови, търговски и политически интереси

  • Преди 5 минути
Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

  • Преди 12 минути
Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

  • Преди 18 минути
Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

  • Преди 24 минути
Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

  • Преди 31 минути
Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

  • Преди 46 минути
Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

  • Преди 56 минути
Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

  • Преди 1 час
Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

  • Преди 1 час
Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

  • Преди 1 час
Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

  • Преди 2 часа
България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

  • Преди 2 часа