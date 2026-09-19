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Станимира Петрова се завърна на ринга с победа

Станимира Петрова се завърна на ринга с победа
БТА

Българката започна перфектно европейското първенство в София

Станимира Петрова се завърна на ринга с убедителна победа в първия си мач след две години извън бокса. Световната и четирикратна европейска шампионка срази Бибяна Ловашова (Словакия) в категория до 57 килограма на шампионата на Стария континент в София.

Българката зарадва феновете в „Асикс Арена“ с успех с 5:0 (30:26, 30:26, 29:28, 30:26, 30:27) съдийски гласа. Така тя се класира за втория кръг турнира. Петрова демонстрира отлична форма. Тя отново впечатли с бързина и много техника по пътя към победата.

За място на четвъртфиналите националката ще се изправи срещу изключително класна противничка. Българката ще боксира на 21 септември срещу олимпийската и световна сребърна медалистка Юлия Шеремета (Полша).

По-рано днес Хавиер Ибаниес се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство.

По-късно програмата на българското участие днес ще закрие Благовест Неделчев. В категория до 70 килограма той ще изиграе втория си мач с италианеца Габриеле Ронтани. Срещата е предвидена на ринг Б и ще се проведе около 20:45 часа.

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