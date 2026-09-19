Иран представи условията си за подновяване на преговорите със САЩ

Иран представи пред посредниците условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната със САЩ, предадава Ал Джазира.

"Условията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи, както и прекратяване на морската блокада", заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи.

Той добави, че продължават консултациите с катарските и пакистанските пратеници.