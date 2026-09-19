Заради катастрофа затвориха за движение пътя Враца - с. Мраморен

Ограничено е движението по път II-15 в участъка Веслец - Мраморен поради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Трафикът се осъществява по обходен маршрут: Враца - Чирен - Девене - Борован и обратно. От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

От Областна дирекция на МВР – Враца потвърдиха за катастрофата. Засега няма повече информация по случая.