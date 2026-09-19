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Заради катастрофа затвориха за движение пътя Враца - с. Мраморен

Заради катастрофа затвориха за движение пътя Враца - с. Мраморен

Трафикът се осъществява по обходен маршрут

Ограничено е движението по път II-15 в участъка Веслец - Мраморен поради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).  

Трафикът се осъществява по обходен маршрут: Враца - Чирен - Девене - Борован и обратно. От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

От Областна дирекция на МВР – Враца потвърдиха за катастрофата. Засега няма повече информация по случая.

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