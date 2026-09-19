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Тунчев скочи на ВАР и Кабаков: Чиста дузпа

Тунчев скочи на ВАР и Кабаков: Чиста дузпа
БТА

Арда не успя да победи Черно море в Кърджали

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев коментира равенството 1:1 с Черно море. 45-годишният спец е на мнение, че отборът му е трябвало да получи дузпа в края на мача за игра с ръка. Това беше и най-спорното положение в хода на двубоя.

Черно море оцеля в Кърджали с човек по-малко

„Много грешни подавания, особено през първото полувреме, прибързвахме. Не успявахме да задържим топката в противниковата половина и това се отрази. Подобрихме малко нещата през втората част. Имахме ситуации, в които можехме да отбележим, преди да допуснем гол", заяви той.

„Чиста дузпа имаше за мен. Опитват се ВАР съдиите да ни убедят, че топката се е ударила в бедрото първо. Но бедрото е по-назад от ръката. Трябваше да извикат Кабаков на ВАР. Всички го видяхме, да дадат дузпата, а ако я няма - ще я отменят. Сега съм афектиран и ще кажат, че говоря срещу Кабаков, но тази ситуация можеше да реши мача", добави Тунчев.

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