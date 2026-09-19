Реал Мадрид победи Везенков и Олимпиакос за нов трофей

Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата. Испанският град надделя над шампиона в турнира от миналата година Олимпиакос (Гърция) с 93:89 (24:15, 23:28, 28:29, 18:17) на финала в Абу Даби. Срещата беше повторение на финала на Евролигата за сезон 2025/2026, в който гръцкият тим триумфира в Атина.

Везенков и Олимпиакос са на финал за Суперкупата на Евролигата

Звездата на Олимпиакос Александър Везенков беше най-полезен за своя тим. Той се отличи с 22 точки, 5 борби, 2 асистенции и 2 отнети топки за близо 33 минути игра. Другият български национал Коди Милър-Макинтайър завърши с 3 точки, 9 асистенции, 1 борба и 2 отнети топки за 17:33 минути.

Всичките 12 играчи на Реал Мадрид се разписаха в мача. Най-резултатен с 12 точки беше Тимоте Луваву-Кабаро, Андрес Фелис и Микаел Янтунен добавиха по 11, а Тео Маледон реализира 10 за успеха.

В мача за третото място Фенербахче (Турция) победи Дубай Баскетбол (ОАЕ) с 85:77 точки.