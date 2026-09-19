Александър Николов: Вината за загубата е моя

Звездата на българския волейболен тим Александър Николов даде мнението си след драматичната загуба от Германия в 1/8 финален двубой на ЕвроВолей 2026. Националът пое вината за последните три гейма, в които процентът му на успешни атаки се срина до 20%.

„Не знам, нямам много какво да кажа. Смятам, че не спечелен мач, но с две стъпки в правилната посока. Не можахме да затворим. Не ни достигна малко енергия и силица. Не е извинение. Като няма толкова енергия и заряд, трябва да се компенсира с техника, защита, правилно вдигане. Заслужено - за мен накрая Германия игра по-добре. Може само да съжаляваме“, заяви номер 23.

„Истината е, че не можах аз в оставащите три гейма да отигравам. Тежките топки в този отбор, всеки знае, че идват по мой адрес. Когато на мен ми падне ефективността, после е трудно за целия отбор“, допълни волейболният национал.

„Абсолютно разочароващо класиране. Най-малкото трябваше да си изиграем последния мач в залата тук срещу Полша. Не сме фаворити, но можеше да изиграем още един такъв мач пред тази публика. Този месец беше забавен, сега уникални емоции, завършва по такъв начин... Клише е, но отборът е млад, продължава да се надгражда. Намерихме но,ви парчета от пъзела. Жасмин и Бърдаров показаха, че могат да играят на високо ниво“, завърши той.