Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Александър Николов: Вината за загубата е моя

Александър Николов: Вината за загубата е моя

Най-резултатният ни нападател призна превъзходството на Германия

Звездата на българския волейболен тим Александър Николов даде мнението си след драматичната загуба от Германия в 1/8 финален двубой на ЕвроВолей 2026. Националът пое вината за последните три гейма, в които процентът му на успешни атаки се срина до 20%.

„Не знам, нямам много какво да кажа. Смятам, че не спечелен мач, но с две стъпки в правилната посока. Не можахме да затворим. Не ни достигна малко енергия и силица. Не е извинение. Като няма толкова енергия и заряд, трябва да се компенсира с техника, защита, правилно вдигане. Заслужено - за мен накрая Германия игра по-добре. Може само да съжаляваме“, заяви номер 23.

„Истината е, че не можах аз в оставащите три гейма да отигравам. Тежките топки в този отбор, всеки знае, че идват по мой адрес. Когато на мен ми падне ефективността, после е трудно за целия отбор“, допълни волейболният национал.

„Абсолютно разочароващо класиране. Най-малкото трябваше да си изиграем последния мач в залата тук срещу Полша. Не сме фаворити, но можеше да изиграем още един такъв мач пред тази публика. Този месец беше забавен, сега уникални емоции, завършва по такъв начин... Клише е, но отборът е млад, продължава да се надгражда. Намерихме но,ви парчета от пъзела. Жасмин и Бърдаров показаха, че могат да играят на високо ниво“, завърши той.

Още по темата

Алекс Грозданов: Не издържахме на напрежението

Алекс Грозданов: Не издържахме на напрежението

Титуляр на Германия се контузи преди мача с България на Евроволей 2026

Титуляр на Германия се контузи преди мача с България на Евроволей 2026

Полша чака България след експресна победа срещу Латвия

Полша чака България след експресна победа срещу Латвия

В Германия се заканиха: Имаме сметки за уреждане с българите

В Германия се заканиха: Имаме сметки за уреждане с българите

Бленджини предупреди: Чака ни много тежък мач с Германия

Бленджини предупреди: Чака ни много тежък мач с Германия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

Водещи

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

  • Преди 3 минути
Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

  • Преди 9 минути
Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

  • Преди 15 минути
Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

  • Преди 22 минути
Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

  • Преди 37 минути
Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

  • Преди 47 минути
Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

  • Преди 1 час
Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

  • Преди 1 час
Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

  • Преди 1 час
Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

  • Преди 1 час
България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

  • Преди 2 часа
Николай Найденов: По случая "Петрохан" тепърва предстои да се установи кой стои зад организацията

Николай Найденов: По случая "Петрохан" тепърва предстои да се установи кой стои зад организацията

  • Преди 2 часа
Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

  • Преди 2 часа