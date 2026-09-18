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Саудитска Арабия купува 48 американски изтребителя F-35

Саудитска Арабия купува 48 американски изтребителя F-35
АП/БТА

Стойността на сделката е 24,3 млрд. долара

Съединените щати дадоха зелена светлина за потенциалната сделка със Саудитска Арабия за доставката на 48 изтребителя F-35 на обща стойност 24,3 млрд. долара, предава агенция ДПА.

Държавният департамент на САЩ официално потвърди одобрението на мащабната покупка, включваща самолетите и съпътстващото ги оборудване. От ведомството аргументираха решението с мотивите, че трансакцията ще подкрепи американските външнополитически интереси и националната сигурност, засилвайки отбранителните способности на ключов партньор извън НАТО в Персийския залив. В официалното изявление изрично се посочва, че планираната доставка „няма да промени военния баланс в региона“.

От саудитското посолство във Вашингтон коментираха, че споразумението подчертава устойчивостта на стратегическите отношения и дългогодишното сътрудничество в отбранителната сфера между двете страни. Процесът бе задвижен още през ноември миналата година, когато в навечерието на визитата на престолонаследника Мохамед бин Салман, американският президент Доналд Тръмп декларира готовността на САЩ да финализират продажбата.

Геополитическият контекст на сделката е усложнен от факта, че подкрепяните от Иран хути активизираха нападенията срещу Саудитска Арабия заради подновената ескалация на войната в Йемен, като кралството бе подложено на удари и от територията на Ирак.

До този момент Израел бе единствената близкоизточна държава, разполагаща с американските стелт-самолети. F-35 се определя като най-модерния боен изтребител в глобален мащаб, използван и от редица европейски съюзници в НАТО (включително в германската програма за ядрено споделяне). Специфичната му геометрия и радарно-абсорбиращо покритие го правят практически незабележим за противниковите радарни системи.

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