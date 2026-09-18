Новини
Търси
Подкаст
Общество

Бабата на момчето, паднало от тераса на НДК: „Да го видя на крака - това ми е мечтата“

Бабата на момчето, паднало от тераса на НДК: „Да го видя на крака - това ми е мечтата“
БТА

14-годишният Джани се нуждае от 234 000 евро за специализирана рехабилитация в Истанбул

14-годишният Джани Бехчет, който през април падна от терасата на НДК след срутване на парапет, продължава да се бори да проходи отново.

Момчето е преминало през няколко операции и месеци лечение, а състоянието му вече е стабилно. Джани обаче все още не може да се движи самостоятелно и няма контрол върху ръцете си.

За първи път след инцидента бабата на момчето Лидия Милева говори в ефира на bTV.

„Аз го гледам. Аз го храня, аз му давам вода, аз го къпя. Голямо момче - 180 см. Сумата е много голяма за тези шест месеца. Дори и половината да се събере, предполагам, че ще бъде от огромна полза. Да го видя на крака такъв, какъвто беше - това ми е мечтата“, споделя бабата.

За спешната специализирана рехабилитация на Джани в Истанбул са необходими 234 000 евро. За набиране на средствата е открита банкова сметка.

Дарения за рехабилитацията на момчето могат да бъдат направени и чрез платформата „Павел Андреев“ ТУК.

Още по темата

21-годишна е обвинена за убийство с нож в столичния "Младост"

21-годишна е обвинена за убийство с нож в столичния "Младост"

"Спаси София": Трамваите към 4 квартала под въпрос заради трасето до НДК

"Спаси София": Трамваите към 4 квартала под въпрос заради трасето до НДК

Мъж душил дете в центъра на София

Мъж душил дете в центъра на София

„КвАРТал фестивал“ променя част от организацията на движението в София

„КвАРТал фестивал“ променя част от организацията на движението в София

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Водещи

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Току-що
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 5 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 13 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 17 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 18 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 21 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 27 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 33 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 35 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 39 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 41 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 49 минути
Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

  • Преди 50 минути
Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

  • Преди 54 минути