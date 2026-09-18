Бабата на момчето, паднало от тераса на НДК: „Да го видя на крака - това ми е мечтата“

14-годишният Джани Бехчет, който през април падна от терасата на НДК след срутване на парапет, продължава да се бори да проходи отново.

Момчето е преминало през няколко операции и месеци лечение, а състоянието му вече е стабилно. Джани обаче все още не може да се движи самостоятелно и няма контрол върху ръцете си.

За първи път след инцидента бабата на момчето Лидия Милева говори в ефира на bTV.

„Аз го гледам. Аз го храня, аз му давам вода, аз го къпя. Голямо момче - 180 см. Сумата е много голяма за тези шест месеца. Дори и половината да се събере, предполагам, че ще бъде от огромна полза. Да го видя на крака такъв, какъвто беше - това ми е мечтата“, споделя бабата.

За спешната специализирана рехабилитация на Джани в Истанбул са необходими 234 000 евро. За набиране на средствата е открита банкова сметка.

Дарения за рехабилитацията на момчето могат да бъдат направени и чрез платформата „Павел Андреев“ ТУК.