"Добротата е лукс" - Даниела Вълчева превръща разпродажба на дрехи в кауза за деца

Благотворителна разпродажба на дрехи събира средства в подкрепа на фондация „За нашите деца“. Инициативата е на Даниела Вълчева – собственик на естетични центрове, която решава да превърне личното си желание да се разделя с неносени дрехи в кауза.

„Много обичам да се разделям с дрехи, които вече не ми носят радост и щастие. Преди ги подарявах, но сега реших това да се обвърже с кауза“, разказва Вълчева пред ТАРАЛЕЖ.

Тя избира фондация „За нашите деца“, която подкрепя деца, лишени от родителска грижа, и приемни семейства.

„Това е една много докосваща ме фондация. Грижи се за деца, лишени от родителски грижи, и подкрепя приемни семейства, които се грижат за тези деца. Имам много приятели, които са били пряко свързани с фондацията. Затова от доста години и моите фирми даряват средства именно на нея“.

В благотворителната разпродажба са включени дрехи на Вълчева и нейни приятелки. Има както носени, така и чисто нови и неносени дрехи, включително бизнес облекло и предложения за мъже. 100% от събраните средства ще бъдат дарени на фондация „За нашите деца“. Останалите артикули ще бъдат предложени и онлайн през следващата седмица, за да могат да се включат и хора, които не са в София.

„Аз обичам да помагам. За мен това е мисия. Това е нещо, което правя от доста години. Освен за децата има и лично удовлетворение – да се чувствам добре от това, че съм направила нещо добро, а не само да консумирам. Считам себе си частично за консуматор и това е един вид начин да изкупя кармата си“.

Според нея благотворителността трябва да бъде видима, защото може да вдъхновява и други хора.

„Не трябва да се мълчи за благотворителността. Тя трябва да се показва, както и щастието и успехите, защото чрез това можем да вдъхновим други хора. Добротата и това да помагаме е лукс в днешно време и този лукс трябва да се раздува и да има по-голяма популярност“.

Вълчева отправя и послание за малките жестове към другия, вдъхновено от филма „Предай нататък“.

„Дори с някакъв малък жест, дори с комплимент към непознат или към приятел, просто да кажеш мила дума. Това също е едно добро, което може да повлияе на целия живот на човека, който ще го получи. Така че – предайте нататък“, призовава тя.

По думите ѝ всеки може да започне да помага, стига да следва сърцето си.

„Във всеки един от нас живеят два вълка – добър и лош. Важното е да храним добрия. Аз съм хранила в годините и лошия от време на време, но тенденцията трябва да бъде добрият да бъде нахранен“.

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