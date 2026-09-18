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С указ на Ердоган: Смениха шефовете на полицията в 39 от 81 окръга в Турция

С указ на Ердоган: Смениха шефовете на полицията в 39 от 81 окръга в Турция
АП/БТА

Промените обхващат и централния апарат в Анкара

Почти половината от директорите на областните полицейски управления в Турция са подменени с указ на президента Реджеп Тайип Ердоган, обнародван в Държавен вестник, съобщават турските медии, цитирано по БТА. Нови ръководители поемат структурите в 39 от общо 81 окръга в страната.

Паралелно с това шефовете на полицията в 25 окръга са отзовани в централата на Генералната дирекция по сигурността. Сред тях е директорът на полицията в Ялова Йълмаз Делен, който предстои да даде показания в рамките на разследването за убийството на Гюлистан Доку (случай, в който се твърди, че има намеса на вече отстранен от длъжност валия и неговия син).

Рокада има и в управлението в Кахраманмараш, където на 15 април бе регистрирана най-смъртоносната училищна стрелба в турската история. Тогава 14-годишният Иса Арас Мерсинли уби девет ученици и учителката по математика Айля Кара, след което се самоуби. Оръжията се оказаха собственост на неговия баща - главния полицейски инспектор Угур Мерсинли, който беше арестуван. В резултат на инцидента досегашният полицейски шеф на окръга Хасан Йигит е отстранен, а поста заема досегашният директор на полицията в Бингьол Бейти Калайджъ.

Промените обхващат и централния апарат в Анкара. Досегашният началник на главна дирекция „Сигурност“ Емрулах Гьолчук, шефът на отдел „Защита на свидетелите“ Исмаил Хакъ Гюнай, както и главните инспектори Али Карабаг и Селчук Догуш са повишени в заместник-генерални директори по сигурността. Същевременно директорът на полицията в Ерзурум Онур Карабурун преминава в отдел „Инспекция за частна сигурност“ в централното ведомство.

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