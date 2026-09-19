Горите на Боливия криеха тайна: Учени идентифицираха нов вид дива котка

Дребна дива котка, която обитава горите на Боливия, е идентифицирана като отделен вид, съобщи Ройтерс.

Случаят е първият от повече от 100 години, при който жив представител на семейство Котки получава официално научно описание и име.

Животното е известно сред местните общности като „тилкайо“ (Tilcayo) и принадлежи към групата на тигровите котки, разпространени в различни части на Южна Америка. Според учените видът се среща в района Юнгас в Боливия – планинска област с гъсти гори, висока влажност и честа облачност.

Тилкайо достига около 46 сантиметра дължина и тежи приблизително 1,4 килограма, което го прави по-малък от средната домашна котка.

Генетичният анализ е потвърдил, че животното представлява самостоятелен вид. Учените са му дали научното име Leopardus tilcayo, като са запазили и местното му наименование.

„Козината е светлокафява, с неправилни по форма петна, наподобяващи розетки, по цялото тяло“, казва Паола Ногалес-Аскарунс, един от авторите на изследването, публикувано в списание Current Biology.

Все още се знае сравнително малко за поведението и начина на живот на новия вид. В проби от екскременти са открити останки от дребни гризачи, което дава основание на учените да предполагат, че те са част от храната му. Данните от фотокапани пък сочат, че животните вероятно са най-активни през нощта.

Доскоро се смяташе, че тигровите котки принадлежат към един вид. Генетични изследвания, проведени през последните десетилетия, обаче показаха, че групата включва няколко различни вида.

Засега информацията за тилкайо е ограничена до два живи екземпляра, изследвани от учените, както и до малък брой изображения от фотокапани, отбелязва Ройтерс.

Единият от екземплярите е 10-годишен мъжки, който живее в резервата за диви животни „Сенда Верде“. Преди това той е бил отглеждан в дома на местно семейство.

Именно наблюденията върху боливийската котка са насочили вниманието на изследователите към възможността тя да се различава от познатите тигрови котки.

„Характеристиките ѝ не съвпадаха с описанията, повечето от които се основаваха на бразилски котки“, обяснява Ногалес-Аскарунс. Това накарало екипа да проучи какъв точно вид тигрова котка обитава Боливия.

Изследователите са анализирали ДНК от 38 котки, събрани в няколко страни от Южна Америка. Сред тях са били и осем музейни екземпляра. Резултатите показват, че тигровите котки представляват пет генетично различни вида.

Според анализа линията, към която принадлежи тилкайо, се е отделила от останалите тигрови котки преди около 1,4 милиона години.

Екипът е описал и нов подвид тигрова котка, срещащ се в района Юнгас в Перу. Той е получил научното име Leopardus tigrinus antisuyo. Името е свързано с Антисую – регион от древната империя на инките, който е обхващал територията, където се среща този подвид.