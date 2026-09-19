Кейн отказа да спори с Ямал за „Златната топка“: Говоря на терена

Хари Кейн отказа да влиза в словесна полемика с Ламин Ямал за „Златната топка“. Английският нападател говори след двата си гола при разгромната победа на Байерн Мюнхен със 7:0 над Унион Берлин.

Наскоро Ямал заяви, че наградата трябва да бъде връчена на най-добрия футболист, а не непременно на играч, отбелязал 80 гола. Думите му бяха приети като препратка към Кейн, който реализира 73 попадения през миналия сезон.

„Не искам да говоря много за себе си. Аз говоря на терена. Всички са различни. Ламин Ямал имаше страхотен сезон, както и Майкъл Олисе. „Златната топка“ не е в моите ръце. Има много кандидати“, заяви Кейн.

Англичанинът добави, че всеки има право да изразява мнението си и увери, че ще продължи да се концентрира върху собственото си представяне.

Кейн вече има 101 гола в Бундеслигата, отбелязани само в 98 мача.

„Много се гордея, че стигнах до 101 гола за толкова кратко време. Обожавам всяка секунда тук. Когато играя с Майкъл, Лучо и Джамал, знам, че ще получавам възможности. Благодаря на отбора и на клуба“, каза той.

Нападателят изрази задоволство и от представянето на Байерн срещу Унион. Според него отборът най-сетне е достигнал желаното ниво след поредица от победи, при които играта не е била достатъчно убедителна.

Запитан за бъдещето си в Мюнхен, Кейн потвърди, че разговорите продължават.

„Изключително щастлив съм тук. Наистина ценя подкрепата, която получавам от феновете“, коментира англичанинът.

Той похвали и Олисе, който блесна с хеттрик при разгрома.

„Майкъл има чудесен характер и е изключителен футболист. За мен е удоволствие да играя до него“, завърши Кейн.