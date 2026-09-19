Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Кейн отказа да спори с Ямал за „Златната топка“: Говоря на терена

Кейн отказа да спори с Ямал за „Златната топка“: Говоря на терена
АП/БТА

Нападателят на Байерн коментира битката за отличието, своите 101 гола в Бундеслигата и бъдещето си в Мюнхен

Хари Кейн отказа да влиза в словесна полемика с Ламин Ямал за „Златната топка“. Английският нападател говори след двата си гола при разгромната победа на Байерн Мюнхен със 7:0 над Унион Берлин.

Наскоро Ямал заяви, че наградата трябва да бъде връчена на най-добрия футболист, а не непременно на играч, отбелязал 80 гола. Думите му бяха приети като препратка към Кейн, който реализира 73 попадения през миналия сезон.

„Не искам да говоря много за себе си. Аз говоря на терена. Всички са различни. Ламин Ямал имаше страхотен сезон, както и Майкъл Олисе. „Златната топка“ не е в моите ръце. Има много кандидати“, заяви Кейн.

Англичанинът добави, че всеки има право да изразява мнението си и увери, че ще продължи да се концентрира върху собственото си представяне.

Кейн вече има 101 гола в Бундеслигата, отбелязани само в 98 мача.

„Много се гордея, че стигнах до 101 гола за толкова кратко време. Обожавам всяка секунда тук. Когато играя с Майкъл, Лучо и Джамал, знам, че ще получавам възможности. Благодаря на отбора и на клуба“, каза той.

Нападателят изрази задоволство и от представянето на Байерн срещу Унион. Според него отборът най-сетне е достигнал желаното ниво след поредица от победи, при които играта не е била достатъчно убедителна.

Запитан за бъдещето си в Мюнхен, Кейн потвърди, че разговорите продължават.

„Изключително щастлив съм тук. Наистина ценя подкрепата, която получавам от феновете“, коментира англичанинът.

Той похвали и Олисе, който блесна с хеттрик при разгрома.

„Майкъл има чудесен характер и е изключителен футболист. За мен е удоволствие да играя до него“, завърши Кейн.

Още по темата

Треньорът на Интер Маями поиска „Златната топка“ за Лионел Меси

Треньорът на Интер Маями поиска „Златната топка“ за Лионел Меси

Бекъм за Меси: Трябва да спечели "Златната топка"

Бекъм за Меси: Трябва да спечели "Златната топка"

Симеоне без колебание: "Златната топка" трябва да е за Меси

Симеоне без колебание: "Златната топка" трябва да е за Меси

Ханзи Флик подкрепи Ламин Ямал за „Златната топка“

Ханзи Флик подкрепи Ламин Ямал за „Златната топка“

Кварацхелия вярва в "Златната топка": Значи е възможно

Кварацхелия вярва в "Златната топка": Значи е възможно

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Водещи

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

Барселона обяви рекордни приходи от 1 милиард евро

  • Преди 11 минути
Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

Протест в Хърватия срещу изгарянето на отпадъци в циментов завод

  • Преди 19 минути
Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

  • Преди 20 минути
Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Отново има задръствания в Кресненското дефиле

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

Саудитска Арабия под тревога: експлозии край главното летище, полети бяха отменени

  • Преди 25 минути
Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Николай Найденов: Има индикации, че при Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

Спорно съдийство на европейското по бокс в София

  • Преди 30 минути
Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

Рекорден удар на Луната: учени откриха кратер, голям колкото две футболни игрища

  • Преди 48 минути
Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

Четвъртата основна писта на летище „Истанбул“ бе въведена в експлоатация

  • Преди 50 минути
Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

Грозданов: Ще бъде интересно да видим как изглежда отборът на Германия (ВИДЕО)

  • Преди 1 час
Нови две земетресения разтърсиха Гърция

Нови две земетресения разтърсиха Гърция

  • Преди 1 час
Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

Къде да гледаме България - Германия от ЕвроВолей 2026 по телевизията?

  • Преди 1 час
Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

Лавров и Рубио подготвят среща в Ню Йорк

  • Преди 1 час
Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Дунав Русе изпусна Ботев Враца при завръщането на Георги Чиликов

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко

Жена е починала, а мъж е в болница след побой от техен роднина в Разложко