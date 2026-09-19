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Електромобилите набират скорост у нас: България с все по-развита мрежа от зарядни станции

Електромобилите набират скорост у нас: България с все по-развита мрежа от зарядни станции
Pixabay

Представители на компании от сектора описват пазара като бързо развиващ се

Електромобилите набират скорост у нас, а България вече разполага с добре развита зарядна инфраструктура. Това показаха разговорите с производители и доставчици по време на Green and Mobility Expo, където наред с новите модели електромобили все по-силно присъстват решения за зарядна инфраструктура, енергийно управление и интелигентен дом.

Изложителите отчитат осезаемо засилване на интереса към електрическите превозни средства през последните месеци. Според представители на сектора продажбите на електромобили и хибриди растат, а броят на запитванията, тестовите шофирания и реалните покупки се увеличава.

Една от основните причини за повишения интерес са цените на горивата. Поскъпването на бензина и дизела кара все повече потребители да търсят алтернативи. Представители на компании от сектора описват пазара като бързо развиващ се, с голям брой запитвания и тестови шофирания. Един от производителите посочва, че негов тестови автомобил е изминал 15 000 километра само за два-три месеца.

Наред с разходите за гориво интересът се подхранва и от технологиите, които предлагат новите електромобили. Съвременните модели разполагат с множество дигитални функции и системи, които привличат потребителите. Притесненията от изчерпване на батерията по време на пътуване също изглежда намаляват, тъй като новите собственици бързо се запознават с възможностите за зареждане и с нарастващия брой станции.

От автомобилния сектор отчитат и друга тенденция – все повече хора преминават директно от автомобил с двигател с вътрешно горене към изцяло електрически модел. Ако преди хибридите често се разглеждаха като междинна стъпка към електромобилите, днес този модел на поведение не е универсален. Част от купувачите предпочитат директно да преминат към изцяло електрическо задвижване.

На изложението се откроява и засиленото присъствие на азиатски автомобилни производители. Те предлагат модели с електрическо задвижване, богато технологично оборудване и дизайн, насочен към европейския пазар. Това увеличава конкуренцията за традиционните производители и разширява избора за българските потребители.

Според представителите на сектора развитието на електромобилите върви ръка за ръка с разширяването на зарядната инфраструктура. По време на Green and Mobility Expo организаторите и представители на асоциациите за електрическа мобилност посочиха, че България вече има добре развита мрежа от зарядни станции.

Самите зарядни решения също се променят. На изложението са представени системи, предназначени за конкретни бизнес нужди – от големи паркинги с десетки станции и централизирано управление до решения за фирмени автопаркове. Предлагат се и модели, при които зарядната инфраструктура може да бъде отдавана под наем, включително със специализирани системи за отчитане и таксуване.

Електромобилът все по-трудно може да бъде разглеждан отделно от енергията, необходима за зареждането му. На изложението се представя концепция, при която автомобилът, домашната зарядна станция, фотоволтаичната система, батерията и управлението на потреблението работят като една обща енергийна система.

Така електромобилът постепенно се превръща в част от концепцията за интелигентния дом. Домашната зарядна станция може да управлява кога и с каква мощност да се зарежда автомобилът, като съобразява потреблението с останалите електроуреди и с произведената от дома електроенергия.

Електрификацията на транспорта по този начин не се ограничава само до замяната на бензиновия или дизеловия двигател с електрически. Тя постепенно променя и начина, по който се произвежда, съхранява и използва енергията около автомобила.

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