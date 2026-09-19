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САЩ и Южна Корея обсъдиха инвестициите и сигурността в Близкия изток

САЩ и Южна Корея обсъдиха инвестициите и сигурността в Близкия изток
АР/БТА

Сеул заяви готовност да допринесе за свободата на корабоплаването през Ормузкия проток

Външният министър на Южна Корея Чо Хюн се срещна във Вашингтон с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, като двамата обсъдиха въпроси, свързани със забавените южнокорейски инвестиции в САЩ и ролята на Сеул за сигурността в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Съгласно постигнатото през миналата година търговско споразумение Сеул се е ангажирал с инвестиции в САЩ за 350 милиарда долара, но свързаните с тях споразумения все още не са финализирани.

През последните седмици американският президент Доналд Тръмп отправи критики към Южна Корея заради това, което определи като „липса на подкрепа“ за усилията на Вашингтон да окаже натиск върху Иран.

По време на срещата Чо Хюн е заявил, че Сеул е готов да допринесе съществено за възстановяването на свободата на корабоплаване през Ормузкия проток. Това се посочва в изявление на южнокорейското външно министерство, без да се уточнява какъв точно ще бъде приносът на страната.

По инвестиционните въпроси Марко Рубио е подчертал необходимостта от бързо изпълнение на поетите от Южна Корея ангажименти, съобщи Държавният департамент на САЩ.

От южнокорейското външно министерство заявиха, че двамата дипломати са се договорили да поддържат постоянен контакт, за да гарантират изпълнението на плановете за редовни консултации.

Чо Хюн и Рубио са обсъдили и продължаването на двустранното сътрудничество в стратегически отрасли, сред които е полупроводниковата индустрия. Американският държавен секретар същевременно е подчертал необходимостта от справедлива и прозрачна бизнес среда за американските компании, работещи в Южна Корея.

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