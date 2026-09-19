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Най-малко 31 загинали при бомбен атентат срещу полицейски щаб в Пакистан

Най-малко 31 загинали при бомбен атентат срещу полицейски щаб в Пакистан
АР/БТА

По данни на местните власти четирима от нападателите са били убити

Най-малко 31 души са загинали при бомбен атентат и последвала стрелба срещу полицейски комплекс в град Кохат, в северозападната част на Пакистан, съобщи Франс прес, позовавайки се на местните власти.

Сред загиналите са 16 полицаи, а над 100 души са ранени.

Нападението е извършено в петък следобед в комплекса „Старите полицейски линии“, който служи като районен полицейски щаб. В него се помещават офиси на отдела за борба с тероризма, Специалния отдел и други полицейски звена.

По данни на местните власти четирима от нападателите са били убити. Сред тях са снайперист и атентатор самоубиец. Въпреки това операцията по издирването и обезопасяването на комплекса продължава, като според полицейски служител няколко бойци все още се укриват в сградата на Специалния отдел.

„Най-малко 31 души, включително 16 полицаи, са били убити и над 100 са ранени досега“, заяви официален представител пред AFP. По думите му престрелката с оставащите в комплекса нападатели продължава от късно вечерта, а точният им брой не е известен.

Местната екстремистка групировка „Итехад ул-Муджахедин Пакистан“, която е свързвана с „Техрик-е-Талибан Пакистан“ (ТТП), е поела отговорност за нападението. В същото време в друга информация, цитирана от AFP, се посочва, че въоръжена групировка не е поела отговорност за атаката.

Кадри от мястото показват сериозни разрушения в полицейския комплекс, включително срутени стени и отломки. Военни са били разположени около района, а няколко линейки са останали в близост до комплекса.

Нападението се случва на фона на продължаващо напрежение между Пакистан и Афганистан. Исламабад обвинява въоръжени групировки, действащи от афганистанска територия, за увеличаването на атаките в Хайбер Пахтунхва и Белуджистан. Афганистанското талибанско правителство отхвърля обвиненията за участие.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф осъди нападението и изрази съболезнования към семействата на жертвите. Той разпореди на властите да бъде осигурена необходимата медицинска помощ на ранените и поиска доклад за случилото се.

Президентът Асиф Али Зардари също изрази съжаление за жертвите и пожела бързо възстановяване на пострадалите. Той заяви, че пълното премахване на „Фитна ал-Хаваридж“ и на терористичните групировки, които според него действат с чуждестранна подкрепа, е необходимо за националната сигурност. 

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