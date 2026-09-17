Медицински работник е обвинен в сексуално насилие над хора с увреждания в Германия

Германската прокуратура в Бамберг повдигна тежки обвинения в сексуално посегателство срещу 33-годишен медицински сътрудник, съобщава ДПА. Според разследващите мъжът в продължение на години е малтретирал деца, младежи и пълнолетни лица с увреждания, за които е трябвало да се грижи.

Държавното обвинение твърди, че от октомври 2018 г. насам подсъдимият е посегнал на 24 души с увреждания, настанени в три различни социални институции в Бавария.

Предполага се, че за задоволяване на своите фантазии той е заснемал детайлни фотографии на потърпевшите, сред които има и деца под 14-годишна възраст, а в някои от случаите е упражнявал и директен физически контакт. Властите подчертават, че поради дълбоките си физически и ментални дефицити, жертвите изобщо не са осъзнавали, че спрямо тях се извършва криминално деяние.

До разплитането на случая се стига след получен сигнал от Националния център за изчезнали и експлоатирани деца на САЩ (NCMEC). Американската организация е засякла качването на материали с детска порнография в облачно пространство за файлове. Последвал е обиск в дома на заподозрения през март, при който германските полицаи са конфискували електронни носители, съдържащи над 38 000 изображения и повече от 600 видеоклипа с незаконно съдържание.

Прокуратурата е формулирала обвинения за производство и притежание на детска порнография, сексуално насилие над малолетни и уязвими лица в специализирани центрове, както и за брутално нарушаване на личните права и неприкосновеността чрез незаконно заснемане. Към момента регионалният съд в Бамберг преценява дали да даде ход на съдебния процес, като при доказване на вината мъжът е заплашен от лишаване от свобода от 1 до 15 години.