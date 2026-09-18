Световната №1 се контузи след победата на US Open

Елена Рибакина обра заглавията на US Open с достигането до титлата и първото място в световната ранглиста, но добрата й форма няма да се пренесе директно в полза на Казахстан. Родената в Русия тенисистка ще пропусне мачовете на турнира „Били Джийн Кинг Къп", тъй като има контузия, която е успяла да прикрие по време на турнира в Ню Йорк.

Елена Рибакина победи Сабаленка и триумфира на US Open

Тя страда от травма в ахилеса, получена още на турнира в Синсинати, когато трябваше да се оттегли в четвъртфиналите. Резултатите от изследванията показват, че тя е била с контузията и на US Open, но въпреки това успя да играе по великолепен начин в хода на целия турир. Наложило се е да използва обезболяващи.

27-годишната Рибакина достигна до позицията на №1 за първи път в своята кариера след титлата на US Open. В началото на 2026 тя спечели и Australian Open, а има и триумф на „Уимбълдън" от 2022 година. Тя не е печелила само титлата от Големия шлем на „Ролан Гарос", където най-доброто й представяне е четвъртфинал (през 2021 и 2024 г.).