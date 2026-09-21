Столичната община подкрепя Неделното хоро, но не пред Народния театър

Столичната община подкрепя провеждането на т.нар. Неделно хоро, но не и на площада пред Народния театър. Това се посочва в позиция на пресцентъра на Столичната община.

От общината обясняват, че "пространството пред Народния театър е чувствително историческо и културно място, чиято настилка изисква специална грижа. Освен това силното озвучаване по време на инициативата може да прониква в залата и да пречи на актьорите и публиката по време на представления".

Позицията на Столичната община по въпроса е непроменена от началото на мандата на кмета Васил Терзиев - Неделното хоро да продължи, но на друго подходящо място.

От СО посочват, че организаторите многократно са подавали заявления за провеждане на инициативата на площада пред Народния театър. Общината последователно е отказвала тези искания, като е предлагала алтернативни пространства.

В кореспонденцията си с организаторите СО изрично е заявявала подкрепата си за инициативата и е предлагала тя да се провежда в различни части на София - квартали, паркове и други подходящи места.

"Българският фолклор принадлежи на всички ни. Народният театър също. Няма нищо небългарско в това да искаш да гледаш представление, без то да бъде заглушавано отвън. И няма нищо срамно или "просташко" в това хора да се хванат за ръце и да играят българско хоро", посочи зам.-кметът на Столична община по направление "Култура и туризъм" Ирина Дакова, цитирана от пресцентъра.

От Общината подчертават, че пространството около Народния театър и Градската градина е сред чувствителните исторически и културни зони на София. Наред с необходимостта от опазване на настилката, непосредствената близост до театъра е причина силното озвучаване да бъде проблем по време на представления.

Въпреки отказите на СО Неделното хоро продължава да се организира на същото място. При подадени сигнали Общинска полиция извършва проверки и налага санкции.

Според Столичната община обаче трайното решение не е в санкциите, а в намирането на подходящо пространство, където инициативата да продължи.

"Готови сме да разговаряме с организаторите и да помогнем за намирането на подходящо място. Да пазим българската култура означава да пазим цялото ѝ богатство - фолклора, театъра, музиката, архитектурата и пространствата, които сме наследили. Нека хорото ни събира, а не да ни разделя", заяви Ирина Дакова в профила си във Facebook.

По думите на заместник-кмета опитите темата да бъде превръщана в политическо противопоставяне не допринасят за решаването на конкретния проблем.

Дакова подчертава, че уважението към българския фолклор и към Народния театър не си противоречат, а София разполага с достатъчно пространства, в които Неделното хоро може да продължи да събира хора.

В публикацията си във Facebook Дакова отново посочва: "Българският фолклор принадлежи на всички ни. Народният театър също. Няма нищо небългарско в това да искаш да гледаш представление, без то да бъде заглушавано отвън. И няма нищо срамно или "просташко" в това хора да се хванат за ръце и да играят българско хоро."