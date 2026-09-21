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Зеленски отхвърли критиките на Тръмп за ударите по руските рафинерии

Зеленски отхвърли критиките на Тръмп за ударите по руските рафинерии
АР/БТА

Американският президент отново призова за прекратяване на войната

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли критиките на американския президент Доналд Тръмп за украинските атаки срещу руската петролна инфраструктура. Двамата лидери се очаква да се срещнат утре в Ню Йорк в рамките на Общото събрание на ООН, предаде ДПА.

В публикация в „Екс“ Зеленски заяви, че Русия трябва да прекрати ударите срещу украинската енергийна инфраструктура, критичните обекти и износа на храни. По думите му това би създало условия за съответни стъпки за деескалация от страна на Украйна.

По-рано Тръмп написа в социалната си мрежа „Трут соушъл“, че Русия е загубила значителна част от производството си на дизелово гориво заради войната. Според него голяма част от руските петролни рафинерии са били повредени и са спрели работа.

Американският президент отново призова за прекратяване на войната и заяви, че конфликтът между Русия и Украйна е продължил твърде дълго.

Още преди повече от седмица Тръмп призова Зеленски да прекрати атаките срещу руските петролни рафинерии. Той свърза тези удари и с недостига на дизелово гориво на световния пазар.

По данни, цитирани от ДПА, обаче конфликтът между САЩ и Иран е оказал значително по-силно влияние върху международния петролен пазар.

Очаква се Тръмп и Зеленски да проведат среща в Ню Йорк в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

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