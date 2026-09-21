Георги Пеев: Технологичният напредък в транспорта трябва да върви с ясни правила и гарантирана безопасност

"Технологичният напредък и иновациите в сектора трябва да се развиват в рамките на ясни правила и гарантирана безопасност." Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, който взе участие в неформалното заседание на транспортните министри от Европейския съюз в Дъблин на 21 септември 2026 г. В рамките на форума транспортните министри обсъдиха дигитализацията, безопасността на движението и мерките срещу последиците от кризата с горивата, съобщиха от Министерство на транспорта и съобщенията.

В дискусиите за иновациите и пътната безопасност министър Пеев акцентира върху сериозния потенциал на свързаните и автономни превозни средства (CAV).

Той подчерта, че България застава зад изграждането на общ подход "Единна система" в ЕС, но внедряването на технологиите трябва да става поетапно, отговорно и при доказана безопасност. Във връзка с бъдещия надзор над новите технологии, министърът предложи да се обсъди създаването на специализирана европейска агенция, която да координира процесите и да адаптира законодателството.

По време на дебатите за енергийния шок и отражението му върху сектора, министър Георги Пеев отбеляза, че България подкрепя подхода на координирани мерки в рамките на ЕС, които ще спомогнат за запазване на европейската транспортна свързаност и за поддържане на конкурентоспособността на европейските превозвачи на международния пазар.

Българският транспортен министър акцентира по време на дискусията за зеления преход, че мащабните инвестиции в чисти технологии и декарбонизация на транспорта ще доведат до намаляването на външните енергийни зависимости. Стъпка, която днес е пряк въпрос на сигурност, допълни той.