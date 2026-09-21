Новини
Търси
Подкаст
Политика

Георги Пеев: Технологичният напредък в транспорта трябва да върви с ясни правила и гарантирана безопасност

Георги Пеев: Технологичният напредък в транспорта трябва да върви с ясни правила и гарантирана безопасност
Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

Транспортният министър обсъди дигитализацията, автономните превозни средства и мерките срещу енергийната криза на среща в Дъблин

"Технологичният напредък и иновациите в сектора трябва да се развиват в рамките на ясни правила и гарантирана безопасност." Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, който взе участие в неформалното заседание на транспортните министри от Европейския съюз в Дъблин на 21 септември 2026 г. В рамките на форума транспортните министри обсъдиха дигитализацията, безопасността на движението и мерките срещу последиците от кризата с горивата, съобщиха от Министерство на транспорта и съобщенията.

В дискусиите за иновациите и пътната безопасност министър Пеев акцентира върху сериозния потенциал на свързаните и автономни превозни средства (CAV).

Той подчерта, че България застава зад изграждането на общ подход "Единна система" в ЕС, но внедряването на технологиите трябва да става поетапно, отговорно и при доказана безопасност. Във връзка с бъдещия надзор над новите технологии, министърът предложи да се обсъди създаването на специализирана европейска агенция, която да координира процесите и да адаптира законодателството.

По време на дебатите за енергийния шок и отражението му върху сектора, министър Георги Пеев отбеляза, че България подкрепя подхода на координирани мерки в рамките на ЕС, които ще спомогнат за запазване на европейската транспортна свързаност и за поддържане на конкурентоспособността на европейските превозвачи на международния пазар.

Българският транспортен министър акцентира по време на дискусията за зеления преход, че мащабните инвестиции в чисти технологии и декарбонизация на транспорта ще доведат до намаляването на външните енергийни зависимости. Стъпка, която днес е пряк въпрос на сигурност, допълни той.

 

Още по темата

Георги Пеев: Няма американски или съюзнически военни самолети на български летища

Георги Пеев: Няма американски или съюзнически военни самолети на български летища

Георги Пеев: Няма да се промени събирането на толтаксите

Георги Пеев: Няма да се промени събирането на толтаксите

Георги Пеев: Ще намерим трайно решение за изпълнението на Тунел 2 при Вакарел

Георги Пеев: Ще намерим трайно решение за изпълнението на Тунел 2 при Вакарел

Георги Пеев за детето, свалено от автобус в жегата: Очаквам човечност от превозвачите

Георги Пеев за детето, свалено от автобус в жегата: Очаквам човечност от превозвачите

Георги Пеев: Приоритет на правителството е подобряването на пътната безопасност

Георги Пеев: Приоритет на правителството е подобряването на пътната безопасност

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Най-важното от България на 21.09.2026 г.

Най-важното от България на 21.09.2026 г.

24 кандидат-президентски двойки са подали документи в ЦИК

24 кандидат-президентски двойки са подали документи в ЦИК

Велислава Петрова обсъди с Джо Уилсън стратегическото партньорство между България и САЩ

Велислава Петрова обсъди с Джо Уилсън стратегическото партньорство между България и САЩ

Никола Минчев: Президентът трябва да бъде коректив на изпълнителната власт

Никола Минчев: Президентът трябва да бъде коректив на изпълнителната власт

Ивайло Симеонов и проф. Косьо Стойчев влизат в президентската надпревара като независими кандидати

Ивайло Симеонов и проф. Косьо Стойчев влизат в президентската надпревара като независими кандидати

Водещи

България с два бронзови медала в дебюта си на Европейското първенство за ватмани

България с два бронзови медала в дебюта си на Европейското първенство за ватмани

  • Преди 5 часа
Мощен тайфун връхлетя Япония: близо 2 милиона души са евакуирани

Мощен тайфун връхлетя Япония: близо 2 милиона души са евакуирани

  • Преди 5 часа
"Под прикритие" се завръща: билетите за премиерата в НДК вече са изчерпани

"Под прикритие" се завръща: билетите за премиерата в НДК вече са изчерпани

  • Преди 5 часа
Срязан кабел блокира Йотова в Бостън: стотици полети по Източното крайбрежие са забавени

Срязан кабел блокира Йотова в Бостън: стотици полети по Източното крайбрежие са забавени

  • Преди 6 часа
Рейтингът на Тръмп се срина до 32% – най-ниското ниво в кариерата му

Рейтингът на Тръмп се срина до 32% – най-ниското ниво в кариерата му

  • Преди 6 часа
Най-важното от света на 21.09.2026-та г.

Най-важното от света на 21.09.2026-та г.

  • Преди 6 часа
Най-важното от България на 21.09.2026 г.

Най-важното от България на 21.09.2026 г.

  • Преди 6 часа
Пресли Гербер и фентанилът: Американската трагедия, която прекрачи прага на България

Пресли Гербер и фентанилът: Американската трагедия, която прекрачи прага на България

  • Преди 6 часа
Вековна математическа загадка падна пред изкуствения интелект

Вековна математическа загадка падна пред изкуствения интелект

  • Преди 6 часа
Ивайло Калфин: Президентската кампания трябва да е насочена към начина, по който живеят българите

Ивайло Калфин: Президентската кампания трябва да е насочена към начина, по който живеят българите

  • Преди 7 часа
САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумение за острова в Ню Йорк

САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумение за острова в Ню Йорк

  • Преди 7 часа
"Файненшъл таймс": Сделката за бизнеса на "Лукойл" за $20 млрд. остава блокирана във Вашингтон

"Файненшъл таймс": Сделката за бизнеса на "Лукойл" за $20 млрд. остава блокирана във Вашингтон

  • Преди 7 часа
Медведев обвини партията на Льо Пен в промяна на позицията към Русия

Медведев обвини партията на Льо Пен в промяна на позицията към Русия

  • Преди 7 часа
13-годишен от Судан е задържан в Гърция за трафик на мигранти

13-годишен от Судан е задържан в Гърция за трафик на мигранти

  • Преди 7 часа
Столичната община подкрепя Неделното хоро, но не пред Народния театър

Столичната община подкрепя Неделното хоро, но не пред Народния театър