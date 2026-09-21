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Студен фронт носи първия сняг в Сърбия още на 22 септември

Студен фронт носи първия сняг в Сърбия още на 22 септември

Първите снежинки за сезона се очакват във високите части на сръбските планини

Утре, 22 септември, Сърбия ще бъде обхваната от рязко застудяване, като температурите в низините ще се понижат до стойности, характерни за октомври. Очаква се през деня облачността да се увеличи, а на места да има краткотрайни превалявания, съобщават сръбски медии, позовавайки се на официални метеорологични служби.

Първите снежинки за сезона се очакват във високите части на сръбските планини. Според метеоролога Иван Ристич сняг може да падне на Копаоник и във високите части на Голия.

След хладното утро максималните температури в по-ниските райони ще достигнат между 16 и 20 градуса. Във високите планински части условията ще бъдат подходящи за първите снеговалежи за сезона, докато в низините валежите ще бъдат предимно от дъжд.

Захлаждането е причинено от нахлуването на студен въздух от Северна Европа. Преминаването на студения фронт ще донесе повече облаци, валежи и значително понижение на температурите.

Рязката промяна ще бъде краткотрайна. След застудяването се очаква температурите постепенно отново да се повишат.

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