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Голям горски пожар избухна на гръцкия остров Крит, евакуират села заради огъня

Голям горски пожар избухна на гръцкия остров Крит, евакуират села заради огъня
Pixabay

Пламъците са достигнали на около 500-600 метра от село Кариди

Голям горски пожар избухна вчера край Сития, на остров Крит. Пожарникарите се бориха с пламъците през цялата нощ, като силните ветрове и повторното разпалване на огъня затрудниха гасенето.

По информация на пожарната обстановката тази сутрин е по-добра, но огънят все още не е напълно потушен. В района продължават да са активни отделни тлеещи огнища, поради което пожарникарите остават на терен. В операцията вече се включи и въздушна подкрепа. Два самолета гасят пламъците, особено в труднодостъпните от земята участъци, заедно с множество противопожарни екипи.

През нощта са възникнали няколко нови огнища, а разпространението на пожара е предизвикало тревога в няколко населени места в района. Силният вятър и сложният терен допълнително затрудняват действията на пожарникарите.

Пламъците са достигнали на около 500-600 метра от село Кариди. Жителите му са получили предупреждение чрез системата 112 да напуснат населеното място и да се отправят към град Закрос.

Предупреждения за евакуация чрез 112 са получили и жителите на Келария, Адравасти, Клисиди, Зарко и Азокерамос.

Властите призоваха хората да бъдат внимателни, да следят указанията на службите и да спазват разпорежданията за евакуация.

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