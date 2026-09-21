Голям горски пожар избухна на гръцкия остров Крит, евакуират села заради огъня

Голям горски пожар избухна вчера край Сития, на остров Крит. Пожарникарите се бориха с пламъците през цялата нощ, като силните ветрове и повторното разпалване на огъня затрудниха гасенето.

По информация на пожарната обстановката тази сутрин е по-добра, но огънят все още не е напълно потушен. В района продължават да са активни отделни тлеещи огнища, поради което пожарникарите остават на терен. В операцията вече се включи и въздушна подкрепа. Два самолета гасят пламъците, особено в труднодостъпните от земята участъци, заедно с множество противопожарни екипи.

През нощта са възникнали няколко нови огнища, а разпространението на пожара е предизвикало тревога в няколко населени места в района. Силният вятър и сложният терен допълнително затрудняват действията на пожарникарите.

Пламъците са достигнали на около 500-600 метра от село Кариди. Жителите му са получили предупреждение чрез системата 112 да напуснат населеното място и да се отправят към град Закрос.

Предупреждения за евакуация чрез 112 са получили и жителите на Келария, Адравасти, Клисиди, Зарко и Азокерамос.

Властите призоваха хората да бъдат внимателни, да следят указанията на службите и да спазват разпорежданията за евакуация.