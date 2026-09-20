Турция има готовност да предостави военна подкрепа на Саудитска Арабия срещу хутите

Анкара изрази готовност да съдейства на Рияд в противодействието срещу нападенията на йеменските бунтовници. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан обяви, че страната му ще подкрепи Саудитска Арабия срещу атаките на хутите в рамките на Пакта от Мека. Това съюзническо споразумение беше сключено на 7 август между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, предават турските медии и Ройтерс.

В съботно интервю за телевизия Ен Ти Ви (NTV) Фидан подчерта, че саудитската териториална цялост е подложена на сериозни удари. Той увери, че Анкара няма пречки да осигури необходимата техническа и военна подкрепа, от която Рияд се нуждае.

Пред медията „Тюркие тудей“ външният министър допълни, че съвместно с Пакистан ще изпълнят ангажиментите си по тристранния пакт. Същевременно дипломатическото ведомство остро осъди последните офанзиви срещу петролна инфраструктура край Мека.

Турският първи дипломат отхвърли твърденията на Израел и Иран, че Пактът от Мека няма реална стойност. Той изрази пълна увереност, че този съюз ще „промени играта“ в региона. Позицията на Турция беше затвърдена и от Исламабад, след като в петък Пакистан също обеща пълна подкрепа за сигурността на Саудитска Арабия.