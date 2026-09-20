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Молдова осъди нови нарушения на въздушното си пространство

Молдова осъди нови нарушения на въздушното си пространство
АП/БТА

Напрежението в региона се засилва и след като руски удар с дрон по граничен пункт между Украйна и Молдова

Молдова остро осъди навлизането на неоторизиран безпилотен летателен апарат, прелетял в близост до селата Березлоги и Деренеу през нощта, преди да се взриви във въздушното пространство. Това е трети пореден ден с официално докладвани инциденти, свързани с дронове в страната.

Министерството на външните работи на Молдова определи инцидента като „недопустимо нарушение“ на националното въздушно пространство и подчерта, че той представлява директна заплаха за сигурността на гражданите.

В официално изявление в Telegram ведомството заяви, че суверенитетът и териториалната цялост на страната трябва да бъдат изцяло зачитани. До момента властите не са идентифицирали произхода или оператора на летателния апарат.

Серията от инциденти започна още в петък, когато бяха открити фрагменти от дрон близо до Колоница в община Кишинев. В събота Граничната полиция на Молдова съобщи за нови неидентифицирани апарати близо до молдовско-украинската граница, при които обаче не бяха открити отломки.

Напрежението в региона се засилва и след като руски удар с дрон по граничен пункт между Украйна и Молдова доведе до два смъртни случая, а украинският президент Зеленски обвини Русия, че два пъти е вземала на прицел неговия самолет с дронове.

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