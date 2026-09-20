Турция вече е четвъртата най-посещавана дестинация в света

Турция се превърна в четвъртата най-посещавана страна в света, а приходите ѝ от туризъм са скочили двойно – от 30 милиарда на 65 милиарда долара през последните осем години. Това съобщи заместник-министърът на културата и туризма Надир Алпаслан, цитиран по Turkey Today.

Според Алпаслан страната демонстрира забележителен и устойчив растеж като безопасна дестинация, въпреки регионалните войни и нестабилност. В момента Анкара си поставя амбициозната цел да разшири туристическия сезон в целогодишен (12 месеца) и да разгърне потенциала на всички 81 провинции. Стратегията се координира от Агенцията за промотиране и развитие на туризма в Турция, като се залага на диверсификация на сектора – от културен, зимен и конгресен до здравен и термален туризъм.

Ключов фактор за този икономически подем е подобрената сигурност в страната. Заместник-министърът подчерта, че правителствената инициатива за „Турция без терор“ е направила всяка точка от държавата много по-сигурна от преди, което позволява бързото развитие на сектора дори в региони, които в миналото бяха засегнати от конфликти.

В допълнение към общия ръст на авиацията в региона, летищата в Турция са обслужили 167,5 милиона пътници през първите осем месеца на 2026 г., а броят на музеите в страната е достигнал 664.