Новини
Търси
Подкаст
Общество

Иван Игов за "Петрохан": Ако институциите бяха реагирали навреме, това можеше да не се случи

Иван Игов за "Петрохан": Ако институциите бяха реагирали навреме, това можеше да не се случи
БТА

Психологът предупреди, че в България липсват ефективни механизми за превенция и ранна реакция при рисково поведение

В България липсват достатъчно ефективни механизми за превенция на случаи, свързани с психични заболявания, зависимости и проблемно поведение. Това заяви психологът Иван Игов пред БНР.

Коментирайки случая около "Петрохан", той посочи, че според него там е бил използван добре познат механизъм за създаване на психологическа зависимост.

"Там вече това е извършено по стандартния метод на създаване на психологически зависимости от типа на сектите. Този механизъм отдавна е известен", заяви Игов.

По думите му част от подобни случаи биха могли да бъдат предотвратени, ако институциите разполагаха с повече информация и реагираха навреме.

"Много лесно нищо от това, от тези случки, нямаше да стане, ако например полицията в Пловдив се беше намесила навреме и беше разучила или поне знаеше за какво става дума, или когато хората, които даваха лицензи, пари, оръжия или какво ли не на сектата в Петрохан, имаха най-малката идея какво означава една мистична секта", коментира психологът.

Игов подчерта, че за него най-сериозният проблем остава липсата на работеща система за ранна реакция.

"Това, което обаче мен ме плаши, е, че ние нямаме средства за превенция", заяви той.

Според психолога в България има 11 различни вида държавни и общински организации, които работят с деца с проблемно поведение, но между тях липсва достатъчно добра координация. Това според него затруднява навременната реакция при рискови ситуации и води до пропускане на важни сигнали.

"Не можем да се отървем от психичните заболявания, но ние трябва да можем да ги разпознаваме. За съжаление, ние нямаме тази култура", каза Игов.

Той посочи и необходимостта от навременна психиатрична и психотерапевтична помощ, като отбеляза, че у нас липсват необходимите клинични пътеки за подобна комплексна грижа.

Психологът обърна внимание и на нормативната уредба за децата с противообществени прояви, която според него е остаряла и се нуждае от сериозна промяна.

"Законът за противообществените прояви е създаден преди 70 години", подчерта той.

Игов призова и родителите да не се притесняват да търсят професионална помощ, когато забележат проблемно поведение при децата си.

"Няма нищо странно в това родител да отиде да потърси помощ, когато вижда, че детето му има проблем. Съвременният свят е толкова сложен, че няма как да сме се родили научени да бъдем родители", заяви психологът.

Според него са нужни промени не само в системата за работа с деца в риск, но и в цялостната образователна система, така че превенцията и подкрепата да започват много по-рано.

Още по темата

Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

Николай Найденов: По случая "Петрохан" тепърва предстои да се установи кой стои зад организацията

Николай Найденов: По случая "Петрохан" тепърва предстои да се установи кой стои зад организацията

Аутопсиите по случая „Петрохан“: Фенобарбитал е открит в тялото на Калушев

Аутопсиите по случая „Петрохан“: Фенобарбитал е открит в тялото на Калушев

Борислав Сандов: Обвинението по "Петрохан" е опит за манипулация на изборите

Борислав Сандов: Обвинението по "Петрохан" е опит за манипулация на изборите

ДАНС е предупредила за случая „Петрохан“ още през януари 2025 г.

ДАНС е предупредила за случая „Петрохан“ още през януари 2025 г.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Камен Донев: България няма политическа класа и политически елит

Камен Донев: България няма политическа класа и политически елит

Водещи

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

  • Преди 6 часа
Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

  • Преди 6 часа
Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

  • Преди 6 часа
Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

  • Преди 6 часа
Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

  • Преди 6 часа
Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

  • Преди 6 часа
Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

  • Преди 7 часа
Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

  • Преди 7 часа
Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

  • Преди 7 часа
Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

  • Преди 7 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

  • Преди 7 часа
Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

  • Преди 8 часа
Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

  • Преди 8 часа