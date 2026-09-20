Иван Игов за "Петрохан": Ако институциите бяха реагирали навреме, това можеше да не се случи

В България липсват достатъчно ефективни механизми за превенция на случаи, свързани с психични заболявания, зависимости и проблемно поведение. Това заяви психологът Иван Игов пред БНР.

Коментирайки случая около "Петрохан", той посочи, че според него там е бил използван добре познат механизъм за създаване на психологическа зависимост.

"Там вече това е извършено по стандартния метод на създаване на психологически зависимости от типа на сектите. Този механизъм отдавна е известен", заяви Игов.

По думите му част от подобни случаи биха могли да бъдат предотвратени, ако институциите разполагаха с повече информация и реагираха навреме.

"Много лесно нищо от това, от тези случки, нямаше да стане, ако например полицията в Пловдив се беше намесила навреме и беше разучила или поне знаеше за какво става дума, или когато хората, които даваха лицензи, пари, оръжия или какво ли не на сектата в Петрохан, имаха най-малката идея какво означава една мистична секта", коментира психологът.

Игов подчерта, че за него най-сериозният проблем остава липсата на работеща система за ранна реакция.

"Това, което обаче мен ме плаши, е, че ние нямаме средства за превенция", заяви той.

Според психолога в България има 11 различни вида държавни и общински организации, които работят с деца с проблемно поведение, но между тях липсва достатъчно добра координация. Това според него затруднява навременната реакция при рискови ситуации и води до пропускане на важни сигнали.

"Не можем да се отървем от психичните заболявания, но ние трябва да можем да ги разпознаваме. За съжаление, ние нямаме тази култура", каза Игов.

Той посочи и необходимостта от навременна психиатрична и психотерапевтична помощ, като отбеляза, че у нас липсват необходимите клинични пътеки за подобна комплексна грижа.

Психологът обърна внимание и на нормативната уредба за децата с противообществени прояви, която според него е остаряла и се нуждае от сериозна промяна.

"Законът за противообществените прояви е създаден преди 70 години", подчерта той.

Игов призова и родителите да не се притесняват да търсят професионална помощ, когато забележат проблемно поведение при децата си.

"Няма нищо странно в това родител да отиде да потърси помощ, когато вижда, че детето му има проблем. Съвременният свят е толкова сложен, че няма как да сме се родили научени да бъдем родители", заяви психологът.

Според него са нужни промени не само в системата за работа с деца в риск, но и в цялостната образователна система, така че превенцията и подкрепата да започват много по-рано.