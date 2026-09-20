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Овладяха пожара в депото за отпадъци край Плевен

Овладяха пожара в депото за отпадъци край Плевен
БТА

Огънят горя от 18 септември, а към момента няма задимяване и продължава окончателното обезопасяване на терена

Пожарът в Регионалното депо за отпадъци край Плевен е овладян след близо два дни борба с огъня. Към момента няма задимяване, съобщиха от Община Плевен.

На място продължават дейностите по окончателното обезопасяване на засегнатия терен. Извършва се запръстяване, за да бъде ограничен рискът от повторно възпламеняване.

Пожарът възникна на 18 септември, а в гасенето се включиха три екипа на пожарната в Плевен и доброволното формирование към общината.

Сметопочистващите фирми също се включиха в действията, като осигуриха цистерни с вода.

От Община Плевен продължават да следят обстановката и поддържат връзка с компетентните институции до окончателното обезопасяване на района.

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