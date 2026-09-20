"Щом всички го плюят, значи е свестен": Гюров излезе сред хората в "Младост"

Андрей Гюров пренесе президентската си кампания сред хората в столичния квартал "Младост", където разговаря с граждани пред метростанция "Младост 1". Част от срещите бяха заснети и публикувани в профила му в социалните мрежи.

В кадрите се вижда как кандидатът за президент разговаря директно с минувачи и представя кампанията на двойката Андрей Гюров - Георги Кандев.

Към видеото Гюров публикува и думите: "Щом плюят срещу един човек всичките, значи тоя човек е свестен."

Срещата в "Младост" идва в ключов момент от кампанията. Утре, 21 септември, в 11:00 часа Гюров и кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев ще бъдат в Централната избирателна комисия, където представители на инициативния им комитет ще внесат документите и подписката за регистрацията на кандидат-президентската двойка.

Инициативният комитет, който ги издига като независими кандидати, вече е регистриран от ЦИК. В него участват 224 души, сред които творци, университетски преподаватели, учени и представители на различни професионални сфери.

Кандидатурата беше обявена в началото на септември

Андрей Гюров и Георги Кандев обявиха на 1 септември, че влизат в надпреварата за "Дондуков" 2. Гюров е бивш служебен министър-председател, а Кандев - бивш изпълняващ длъжността главен секретар на МВР.

Кандидатурата им получи подкрепа и от политически формации. Изпълнителният съвет на ДСБ обяви подкрепата си за двойката на 11 септември, а ден по-късно Националният съвет на "Продължаваме промяната" също взе решение да ги подкрепи за президентските избори.

Президентският вот е насрочен за 25 октомври, а регистрацията на кандидатите трябва да приключи до 22 септември.