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Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса
Снимка: БТА

Лидерът на партията заяви, че политическият фокус трябва да бъде върху предприемачите и хората, които произвеждат, като Деница Сачева ще разработи и социални мерки

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му променя политическия си фокус и ще насочи вниманието си към предприемачите, бизнеса и хората, които произвеждат. По думите му ГЕРБ ще се дистанцира от политическото състезание по раздаване на публични средства и ще постави акцент върху създаването на условия за развитие на бизнеса.

Борисов разкритикува управляващите заради, по думите му, манталитета "да се дава, да се дава", без да се отчита ролята на малкия, средния и големия бизнес, които генерират средствата в икономиката.

Според него всички партии в момента се намират на терен, на който е политически изгодно да се обещават пари, но това са средства, които идват от "работника, на бизнесмена, на предприемчивия, умния, можещия".

"Затова ние напускаме този терен, в който последните години бяхме," каза Борисов.

Той заяви, че ГЕРБ има амбицията да се превърне в своеобразна "камара", на която бизнесът отново да повярва. По думите му партията трябва да помогне на "мечтателите" да се превърнат в предприемачи, като бъде намален страхът им от хилядите държавни и общински регулатори.

Борисов припомни управленския опит на ГЕРБ по време на гръцката финансова криза, миграционната вълна и пандемията от COVID-19, като постави акцент върху финансовата дисциплина на своите кабинети.

Той посочи, че благодарение на тази дисциплина България е била на първо място по усвояване на европейските фондове с 99%.

Паралелно с мерките в подкрепа на бизнеса Борисов заяви, че Деница Сачева ще разработи социални политики, насочени към осигуряването на достоен живот за хората, които според него нямат равни шансове.

В изказването си лидерът на ГЕРБ отправи и критики към политическите си опоненти, които определи като "изключително слаби".

"Те нямат никаква експертиза, никаква. Тяхната сила е ако си заместник-командир по политическата част," заяви той.

Борисов направи и ретроспекция на развитието на ГЕРБ, като припомни, че първоначалната цел при създаването на партията е била отстраняването на социалистите и ДПС от властта. По думите му тази цел е била изпълнена успешно.

"Сега знам, че ГЕРБ трябва да се премести там, за каквото я създадохме," посочи Борисов.

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