Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

Най-добрият български тенисист Григор Димитров започва участието си на Чалънджър 125 турнира в Сен Тропе и вече знае първия си съперник. Григор, който има „уайлдкард" за турнира и ще е поставен под №6, ще се изправи срещу втората ракета на Литва Едас Бутвилас, който е №194 в света. Двамата нямат мачове помежду си.

За Григор това е четвърто участие на Чалънджър турнир през сезона, като последното бе в Дъблин, където отпадна на четвъртфиналите срещу Кириан Жаке. През тази седмица българинът изигра два мача за България срещу Дания на Купа „Дейвис". Спечели срещу Елмер Мьолер, а след това остъпи на добрия си познайник Холгер Руне.

До края на сезона Григор Димитров има добри шансове да се завърне в Топ 100 на световната ранглиста. Причината е, че той няма да защитава точки от 2025 г., тъй като пропусна последнните няколко месеца от кампанията заради контузия.