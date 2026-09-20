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Григор Димитров: Искам отново да играя за България

Григор Димитров: Искам отново да играя за България
БТА

Надявам се в бъдеще да направим и общи лагери, каза още най-добрият ни тенисист

Григор Димитров заяви, че е готов да продължи да играе за българския национален отбор. Най-добрият ни тенисист записа първо участие за родината от 11 години в сблъсъка срещу Дания от Световна група I на Купа „Дейвис". 35-годишният Димитров записа победа и загуба на сингъл.

„Обединението прави силата. Надявам се пак да играя за България. Определено ми липсва чувството да бъда в отбор. Едни от най-хубавите моменти в началото на кариерата ми винаги са от отборни първенства. Цял живот нося флага, но да играеш с него е още по-специално", каза хасковлията.

България загуби гостуването си на Дания с 2:3 победи, въпреки че поведе с 2:1 след страхотен мач на двойки, в който Александър Донски и Пьотр Нестеров спечелиха. След това Григор Димитров поведе с 1:0 сета срещу Холгер Руне, но допусна обрат и записа поражение в тайбрек.

Последва нова българска загуба - Илиан Радулов отстъпи на Елмер Мьолер и това сложи край на надеждите ни за изкачване в световния тенис елит на Купа „Дейвис".

„Ще се опитам да давам колкото мога от моя страна и доколкото тялото ми позволява. Душата иска да играе - каза още Григор. - Не искам момчетата да си мислят, че няма да имат подкрепа от мен. Това ще продължи. Надявам се в бъдеще да направим и лагери и да се синхронизираме и да прекараме време, дори и да не е само за отборно първенство".

 

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