България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев обяви футболистите, на които ще разчита за предстоящите решителни европейски квалификации. За първи път сред повиканите е защитникът на италианския Милан Валери Владимиров, както и Петър Атанасов от Монтана.

Прави впечатление, че в листата е бранителят на Пиза Росен Божинов, който изглежда е получил зелена светлина отново да играе футбол, след като на 6 септември колабира по време на мача от Серия Б срещу Юве Стабия и беше изнесен на носилка от терена.

„Лъвчетата" приемат Португалия на 25 септември, гостуват на Чехия (30 септември) и домакинстват на Шотландия (6 октомври). Домакинствата на Португалия и Шотландия ще се играят на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Вратари: Александър Андреев (Жирона), Пламен Андреев (Дебрецен), Андрей Кръстев (Сампдория)

Защитници: Мартин Георгиев (АЕК Атина), Росен Божинов (Пиза), Тодор Павлов (Локомотив Пловдив), Кубрат Йонашчъ (Септември София), Никола Нейчев (Локомотив София), Петър Атанасов (Монтана), Валери Владимиров (Милан), Симеон Шишков (Лудогорец)

Халфове: Цветослав Маринов (Спартак Варна), Антоан Стоянов (Ботев Враца), Дамян Йорданов (Ал Ула), Асен Митков (Левски), Никола Илиев (Септември София), Александър Маринов (Лудогорец)

Нападатели: Филип Гигов (Ботев Враца), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Васил Казълджиев (Славия), Роберто Райчев (Славия), Стивън Стоянчов (Левски), Георги Лазаров (Черно море).