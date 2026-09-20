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България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации
БТА

Защитник на Милан за първи път в националния отбор

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев обяви футболистите, на които ще разчита за предстоящите решителни европейски квалификации. За първи път сред повиканите е защитникът на италианския Милан Валери Владимиров, както и Петър Атанасов от Монтана.

Прави впечатление, че в листата е бранителят на Пиза Росен Божинов, който изглежда е получил зелена светлина отново да играе футбол, след като на 6 септември колабира по време на мача от Серия Б срещу Юве Стабия и беше изнесен на носилка от терена.

„Лъвчетата" приемат Португалия на 25 септември, гостуват на Чехия (30 септември) и домакинстват на Шотландия (6 октомври). Домакинствата на Португалия и Шотландия ще се играят на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик. 

Вратари: Александър Андреев (Жирона), Пламен Андреев (Дебрецен), Андрей Кръстев (Сампдория)

Защитници: Мартин Георгиев (АЕК Атина), Росен Божинов (Пиза), Тодор Павлов (Локомотив Пловдив), Кубрат Йонашчъ (Септември София), Никола Нейчев (Локомотив София), Петър Атанасов (Монтана), Валери Владимиров (Милан), Симеон Шишков (Лудогорец)

Халфове: Цветослав Маринов (Спартак Варна), Антоан Стоянов (Ботев Враца), Дамян Йорданов (Ал Ула), Асен Митков (Левски), Никола Илиев (Септември София), Александър Маринов (Лудогорец)

Нападатели: Филип Гигов (Ботев Враца), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Васил Казълджиев (Славия), Роберто Райчев (Славия), Стивън Стоянчов (Левски), Георги Лазаров (Черно море).

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