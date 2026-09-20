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Николай Найденов: По случая "Петрохан" тепърва предстои да се установи кой стои зад организацията

Николай Найденов: По случая "Петрохан" тепърва предстои да се установи кой стои зад организацията
Снимка: БТА

Правосъдният министър заяви, че трябва да се изясни кой е финансирал организацията и дали зад престъплението не стоят и други нарушения

Случаят "Петрохан" е сред най-тежките престъпления през последните години и разследването трябва да установи не само извършителя, но и евентуалните лица зад организацията и нейното финансиране. Това коментира министърът на правосъдието Николай Найденов в предаването "Събуди се" по NOVA.

"Случаят "Петрохан" е едно от големите престъпления не само на годината, но и може би на десетилетието, и е редно да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор кой е извършителят, да видим кой стои зад тази организация, кой я е финансирал и дали зад това престъпление не са крият и други престъпления, така че отговорите, според мен, тепърва предстоят", заяви Найденов.

По думите му по случая са изнесени данни за тежки престъпления, включително такива, свързани със сексуално посегателство над деца и убийство.

Според правосъдния министър досъдебното производство вероятно ще бъде прекратено, тъй като предполагаемият извършител вече не е сред живите.

Найденов коментира и пресконференцията на прокуратурата по случая, проведена миналата седмица. По думите му прокуратурата дълго време е била критикувана, че не предоставя достатъчно информация за хода на досъдебните производства.

"Е, сега го направи, може би не го направи по най-подходящия начин, но аз не бих я критикувал за това предвид сериозността на изнесените данни", каза министърът.

По повод изтеклите и публикувани експертизи, съдържащи лични данни на деца, Найденов посочи, че има институции, които отговарят за контрола върху подобно изтичане на информация.

Ако бъдат установени нарушения при публикуването на лични данни, компетентните институции трябва да ги установят и да наложат съответните санкции, заяви той.

Николай Найденов коментира и случая с помилването на осъден за наркотрафик, който определи като "изкуствен скандал" и свърза с предизборната обстановка.

Той посочи, че според експертизата, изготвена от специално назначена медицинска комисия, поне по документи състоянието на лицето е изключително тежко от медицинска гледна точка. По думите му обаче остава въпросът дали представените документи действително отразяват реалното му състояние.

Ако експертизата съдържа неверни факти, това би могло да бъде основание за търсене на наказателна отговорност от лицата, които са я изготвили и подписали, каза правосъдният министър.

"Ще бъде проверено, защото това е скандал, който съвсем наскоро се разгоря", заяви Найденов.

Той уточни, че експертизата е извършена през 2022 г. и е била назначена от тогавашния министър.

"Едно досъдебно производство за евентуално извършено престъпление се образува по достатъчно данни и законен повод. Считам, че те са налице", каза министърът на правосъдието.

Найденов заяви, че Министерството на правосъдието ще предостави цялата налична информация по случая. По думите му документите вече са били предадени и на парламента, след като са били изискани.

"Аз ще подам, разбира се, цялата информация, която е в Министерството на правосъдието. Между другото тя вече е в парламента, бе ми изискана и аз съм я предоставил", допълни той.

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