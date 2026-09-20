БФС може да получи 10 млн. долара от ФИФА

България и останалите 210 държави, членки на ФИФА, трябва да получат по 10 милиона долара. За това настояват в съвместно изявление футболната централа на Европа (УЕФА) и тази на Северна Америка и страните от Карибския регион (КОНКАКАФ), съобщава френският в. „Екип“.

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Според публикуваната информация президентите на двете континентални конфедерации - Александър Чеферин и Виктор Монталяни, са изпратили писмо до шефа на световния футбол Джани Инфантино. В него те посочват, че в края на 2026 година ФИФА ще има резерв от 6 милиарда долара. Това е най-големият финансов запас в историята на организацията.

В тази връзка УЕФА и КОНКАКАФ считат, че е справедливо всичките 211 членки на ФИФА да получат по 10 милиона долара. Освен това двете организации за пореден път изразяват несъгласието си с методите на управление на Инфантино.

Както е известно, босът на световния футбол предизвика скандал, когато след края на Мондиал 2026 стана ясно, че има намерение да продаде на външни инвеститори част от правата на световните първенства. Това предизвика огромен отпор от редица национални футболни федерации, които заплашиха с бойкот на Мондиал 2030. УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация официално оттеглиха подкрепата си към Джани Инфантино за предстоящите през март избори за президент на ФИФА.