Новини
Търси
Подкаст
Общество

Велошествие в София затваря "Цариградско шосе" за около два часа

Велошествие в София затваря "Цариградско шосе" за около два часа
Снимка: Pixabay

Колоната тръгва в 10:00 ч. от пл. "Народно събрание" и ще стигне до бул. "Копенхаген", а кметът Васил Терзиев се очаква да поведе участниците

Велошествие ще премине по бул. "Цариградско шосе" тази сутрин, като за около два часа ключовият столичен булевард ще бъде освободен от автомобилния трафик, съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО).

Участниците ще се съберат в 9:30 ч. на пл. "Народно събрание", а началото на шествието е предвидено за 10:00 ч. Колоната ще премине по бул. "Цариградско шосе" до бул. "Копенхаген", след което ще се върне обратно до пл. "Народно събрание".

Очаква се велошествието да бъде поведено от кмета на София Васил Терзиев.

Столичната община призовава гражданите да се включат с велосипедите си и посочва, че инициативата е част от усилията за развитие на цялостна и свързана велосипедна мрежа в града.

"За нас велосипедът не е само повод за едно шествие - работим за цялостна и свързана велосипедна мрежа, която да направи колелото реална алтернатива за придвижване в града", заяви кметът Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на СО.

"Нашата цел е да създадем повече от 20 км нова велосипедна инфраструктура - не само по улиците, но и в парковете, в споделените пространства и чрез връзки между съществуващите велотрасета", посочи той.

Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността. Маршрутът ще премине и по част от трасето на историческия финал на българския етап на Giro d’Italia, посочиха от Столичната община.

Велошествието се организира със съдействието на Центъра за градска мобилност и Посолството на Кралство Дания.

През май тази година София беше домакин на финала на третия етап от престижното международно колоездачно състезание Giro d’Italia.

Още по темата

Над 5000 колоездачи участваха във велошествие в София

Над 5000 колоездачи участваха във велошествие в София

София се превръща в детска столица: пожарни коли, гладиатори, научни експерименти и светлини днес

София се превръща в детска столица: пожарни коли, гладиатори, научни експерименти и светлини днес

Организират протест с искане за оставка на Васил Терзиев

Организират протест с искане за оставка на Васил Терзиев

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

Водещи

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

  • Преди 3 минути
Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

  • Преди 9 минути
Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

  • Преди 15 минути
Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

  • Преди 22 минути
Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

  • Преди 37 минути
Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

  • Преди 47 минути
Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

  • Преди 1 час
Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

  • Преди 1 час
Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

  • Преди 1 час
Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

  • Преди 1 час
България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

  • Преди 2 часа
Николай Найденов: По случая "Петрохан" тепърва предстои да се установи кой стои зад организацията

Николай Найденов: По случая "Петрохан" тепърва предстои да се установи кой стои зад организацията

  • Преди 2 часа
Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

  • Преди 2 часа