Велошествие в София затваря "Цариградско шосе" за около два часа

Велошествие ще премине по бул. "Цариградско шосе" тази сутрин, като за около два часа ключовият столичен булевард ще бъде освободен от автомобилния трафик, съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО).

Участниците ще се съберат в 9:30 ч. на пл. "Народно събрание", а началото на шествието е предвидено за 10:00 ч. Колоната ще премине по бул. "Цариградско шосе" до бул. "Копенхаген", след което ще се върне обратно до пл. "Народно събрание".

Очаква се велошествието да бъде поведено от кмета на София Васил Терзиев.

Столичната община призовава гражданите да се включат с велосипедите си и посочва, че инициативата е част от усилията за развитие на цялостна и свързана велосипедна мрежа в града.

"За нас велосипедът не е само повод за едно шествие - работим за цялостна и свързана велосипедна мрежа, която да направи колелото реална алтернатива за придвижване в града", заяви кметът Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на СО.

"Нашата цел е да създадем повече от 20 км нова велосипедна инфраструктура - не само по улиците, но и в парковете, в споделените пространства и чрез връзки между съществуващите велотрасета", посочи той.

Инициативата е част от Европейската седмица на мобилността. Маршрутът ще премине и по част от трасето на историческия финал на българския етап на Giro d’Italia, посочиха от Столичната община.

Велошествието се организира със съдействието на Центъра за градска мобилност и Посолството на Кралство Дания.

През май тази година София беше домакин на финала на третия етап от престижното международно колоездачно състезание Giro d’Italia.