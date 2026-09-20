Ники Урумов пред Таралеж: "Жени извън употреба" излиза по кината в началото на 2027 г.

Най-новият филм на продуцента Ники Урумов "Жени извън употреба" беше представен фестивално преди броени дни на "Аполония". Лентата е "рожба" на екипа, създал "Петя на моята Петя"- филм, превърнал се в повратна точка за новото българско кино.

"Това беше четвъртото представяне на "Жени извън употреба" на фестивал. Лятното кино в Созопол беше пълно, а хората останаха до финала. Мина доста емоционално, бяхме няколко души от екипа, които стоим зад филма. За мен това е изключително важно, защото ние се опитваме да правим филми, които вълнуват. Не ги правим за нас, а за зрителите.", разказва продуцентът пред ТАРАЛЕЖ.

Урумов допълни, че "Жени извън употреба" е труден за разказване, защото е с полисюжетна структура и направи аналог с Love Actually.

"Филмът е комплимент към жените. Разказваме историите на четири жени в различни етапи от тяхното развитие, с различни проблеми, с различен мироглед. Получавам обратна връзка, че хора от различни възрасти намират себе си в една от нашите четири жени."

Ники Урумов сподели, че лентата ще се завърти по кината в началото на следващата година:

"Все още нямаме конкретна дата, но ще е или в края на януари 2027 г. или около 8 март"

Продуцентът разказа и за завръщането си към музиката, след като това лято издаде нови парчета и така върна публиката във времената на PIF и "Епизод".

"Едното парче е стил Depeche Mode, а другото си е често ар енд би. Има доста груув в него"

Докато музиката вече е на ниво "хоби", то Ники Урумов навлиза в дълбините и на документалното кино. Един от последните му проекти "Късче България" е именно такъв - посветен на най-голямото българско училище в Чикаго.

"Кандидатствах за финансиране в една организация, но парите щяха да стигнат само за снимки в Европа. Тогава направих контакт с училището в Чикаго, не ги познавах. Разказах им и им обясних, че ако поемат идването и пребиваването в САЩ, ще успеем със средствата ни да направим постпродукцията. Казаха "да", но не се реализираха нещата. Кандидатствах втори път и пак не стана. Казах им и в крайна сметка те поеха разходите за пребиваване, а от нас - трудът"

"Късче България" е свободен за гледане в интернет.

Цялото интервю вижте във видеото