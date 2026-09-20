Небето на 20 септември: До 32 градуса преди есенния обрат, локални бури в западните планини

Неделя, 20 септември, ще запази почти летния характер на времето в по-голямата част от България. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 29°. Следобед по-значителна облачност ще се развива главно над планинските райони на Западна България, където на отделни места ще превали и прегърми.

Към сутрешната проверка няма обявен предупредителен цветови код от НИМХ за опасно време за 20 септември.

Хладно утро, летен следобед

Минималните температури са предимно между 11° и 16°, а в затворените полета – между 7° и 10°. В София сутрешната температура е около 11°.

В ранните часове на места в източните райони, поречията и затворените полета има намалена видимост и ниска облачност.

През деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Следобед над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, с локални краткотрайни валежи и гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Атмосферното налягане ще остане малко по-високо от средното за септември.

София – около 29 градуса

В столицата денят ще бъде предимно слънчев и топъл.

Сутринта е около 11°–14°, а максималната температура ще достигне около 29°. Следобед ще има временни увеличения на облачността, като по-голяма вероятност за краткотрайни валежи има над околните планини.

По Черноморието – слънчево и до 27 градуса

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-изразени над южното крайбрежие.

Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 23°–24°, а вълнението ще бъде около 2 бала.

В планините – гръмотевици следобед

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време.

Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места, главно в масивите на Югозападна България, ще превали и прегърми.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а по най-високите била и върхове – от север.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23°, а на 2000 метра – около 15°.

От понеделник времето се обръща

В понеделник, 21 септември, вятърът ще се ориентира и усили от северозапад и с него ще започне да нахлува по-хладен въздух. Облачността ще се увеличава от запад на изток и на места ще има валежи от дъжд.

В вторник, 22 септември, ще бъде чувствително по-хладно и ветровито. Облачността ще е по-често значителна, на повече места ще вали, а максималните температури ще се понижат приблизително до 17°–22°, като в отделни райони могат да останат и по-ниски.

В сряда прохладното време ще се задържи, с повече облаци и валежи главно в източната половина на страната и Рило-Родопската област. Към четвъртък валежите постепенно ще спират, облачността ще намалява и дневните температури бавно ще започнат да се повишават.

20 септември ще бъде последният ясно изразен почти летен ден от тази поредица – до 32 градуса и много слънце, преди още от понеделник времето да поеме към осезаемо по-хладен есенен режим.