Новини
Търси
Подкаст
Общество

Небето на 20 септември: До 32 градуса преди есенния обрат, локални бури в западните планини

Небето на 20 септември: До 32 градуса преди есенния обрат, локални бури в западните планини

Неделята остава предимно слънчева и топла, в София ще бъде около 29 градуса, по Черноморието – до 27, а от понеделник започват захлаждане, вятър и валежи

Неделя, 20 септември, ще запази почти летния характер на времето в по-голямата част от България. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 29°. Следобед по-значителна облачност ще се развива главно над планинските райони на Западна България, където на отделни места ще превали и прегърми.

Към сутрешната проверка няма обявен предупредителен цветови код от НИМХ за опасно време за 20 септември.

Хладно утро, летен следобед

Минималните температури са предимно между 11° и 16°, а в затворените полета – между 7° и 10°. В София сутрешната температура е около 11°.

В ранните часове на места в източните райони, поречията и затворените полета има намалена видимост и ниска облачност.

През деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Следобед над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, с локални краткотрайни валежи и гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Атмосферното налягане ще остане малко по-високо от средното за септември.

София – около 29 градуса

В столицата денят ще бъде предимно слънчев и топъл.

Сутринта е около 11°–14°, а максималната температура ще достигне около 29°. Следобед ще има временни увеличения на облачността, като по-голяма вероятност за краткотрайни валежи има над околните планини.

По Черноморието – слънчево и до 27 градуса

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-изразени над южното крайбрежие.

Ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 23°–24°, а вълнението ще бъде около 2 бала.

В планините – гръмотевици следобед

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време.

Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места, главно в масивите на Югозападна България, ще превали и прегърми.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а по най-високите била и върхове – от север.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23°, а на 2000 метра – около 15°.

От понеделник времето се обръща

В понеделник, 21 септември, вятърът ще се ориентира и усили от северозапад и с него ще започне да нахлува по-хладен въздух. Облачността ще се увеличава от запад на изток и на места ще има валежи от дъжд.

В вторник, 22 септември, ще бъде чувствително по-хладно и ветровито. Облачността ще е по-често значителна, на повече места ще вали, а максималните температури ще се понижат приблизително до 17°–22°, като в отделни райони могат да останат и по-ниски.

В сряда прохладното време ще се задържи, с повече облаци и валежи главно в източната половина на страната и Рило-Родопската област. Към четвъртък валежите постепенно ще спират, облачността ще намалява и дневните температури бавно ще започнат да се повишават.

20 септември ще бъде последният ясно изразен почти летен ден от тази поредица – до 32 градуса и много слънце, преди още от понеделник времето да поеме към осезаемо по-хладен есенен режим.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

Водещи

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

  • Преди 2 минути
Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

  • Преди 8 минути
Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

  • Преди 14 минути
Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

  • Преди 21 минути
Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

  • Преди 36 минути
Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

  • Преди 46 минути
Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

  • Преди 60 минути
Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

  • Преди 1 час
Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

  • Преди 1 час
Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

  • Преди 1 час
България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

  • Преди 2 часа
Николай Найденов: По случая "Петрохан" тепърва предстои да се установи кой стои зад организацията

Николай Найденов: По случая "Петрохан" тепърва предстои да се установи кой стои зад организацията

  • Преди 2 часа
Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

  • Преди 2 часа