Къде се пътува трудно на 20 септември: затворен път край Враца и ремонти по „Хемус“

Път II-15 между Веслец и Мраморен остава затворен след катастрофа. Обходът е през Враца, Чирен, Девене и Борован. Към 06:31 часа АПИ не е публикувала съобщение за възстановяване на движението, нито за нов тежък инцидент или пълно затваряне на основна автомагистрала.

Тъй като 20 септември е неделя, по пътя Перник – Владая – София ще бъдат осигурени две ленти към столицата. По АМ „Хемус“ движението остава двупосочно в едното платно край Шумен и между Игнатиево и пътен възел „Летище“.

Затворен път между Веслец и Мраморен

Движението по път II-15 в участъка Веслец – Мраморен е ограничено заради пътнотранспортно произшествие. Автомобилите преминават по обходния маршрут Враца – Чирен – Девене – Борован и обратно.

Съобщението е публикувано от АПИ в 19:39 часа на 19 септември. Към сутрешната проверка няма отделна информация за отваряне на участъка.

Две ленти към София през Владая

От 12:00 до 20:00 часа по път I-1 през Владая ще бъдат обособени две ленти към София. В района на Драгичево реверсивната организация ще действа от 10:00 до 19:00 часа, отново с две ленти към столицата.

Днес няма обща часова забрана за камионите над 12 тона по автомагистралите. Следващото такова ограничение е предвидено за 22 септември от 12:00 до 20:00 часа за тежкотоварните автомобили, пътуващи към София.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за ремонт. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна, като организацията е обявена до 24 септември.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, трафикът също преминава двупосочно в платното към Варна. Срокът на ограничението е удължен до 23 септември.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона се движат в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършва почистване и събиране на отпадъци. Организацията е обявена до 25 септември.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София от 10:00 до 16:00 часа е затворена външната активна лента. Движението преминава през изпреварващата и другата активна лента.

По АМ „Марица“, между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“, се ремонтират фуги на селскостопански подлез и мостово съоръжение. Трафикът е в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението се извършва в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

Път II-27 между Долина и Добрич остава затворен за ремонт, като 20 септември е последният обявен ден на ограничението. Обходът е през Добрич, Малка Смолница, Златия, Самуилово и Долина. По направлението Добрич – Балчик се преминава поетапно в една лента.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак е затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

По път I-9 между Обзор и Баня движението е в една лента заради ремонт. По път I-6 между Карнобат и Айтос също се преминава поетапно в една лента с ограничение до 50 км/ч.

В Свищов остава затворен участък от път II-52 заради ремонт на ВиК съоръжение. Трафикът е пренасочен по градската улична мрежа.

От 20:00 до 21:00 часа ще бъде ограничено движението по път III-514 в старата част на Велико Търново заради спектакъла „Царевград Търнов – Звук и светлина“. Обходът е по уличната мрежа на града.

През прохода „Републиката“ към Велико Търново движението е поетапно в една лента заради ремонт. В района на Пчелиново също се преминава в една лента.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава ограничението за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа трафикът през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. Нормален е трафикът и за останалите категории автомобили по границата с Турция.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 20 септември ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Следобед над планинските райони в Западна България, главно в югозападните масиви, на отделни места ще превали и прегърми.

Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София – около 29 градуса.

В планините температурите ще достигнат около 23 градуса на 1200 метра и около 15 градуса на 2000 метра. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с максимални температури между 24 и 27 градуса и вълнение около 2 бала.