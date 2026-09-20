Рафиня избухна с втори пореден хеттрик, Барселона бие

Барселона записа седма поредна победа в Ла Лига и продължава с пълен актив от 21 точки. Каталунците имаха затруднения, но успяха да спечели като гост на Севиля с 3:1. Всичко това благодарение на Рафиня, който вкара втори пореден хеттрик в испанското първенство. Преди няколко дни той вкара три път и във вратата на новака Сантандер.

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Нападателят е във феноменална форма и вече има 14 гола в 8 мача от всички турнири. Единствено не се разписа срещу Леванте, но тогава направи две асистенции.

В 19-ата минута Севиля откри резултата. Феликс получи в близост до аутлинията, центрира към Юсуф Фофана, който на първа греда засече с глава и отбеляза за 1:0. Барселона обаче бе реагира светкавично. В 22-ата минута Рафиня получи супер извеждащ пас в наказателното поле от Андреас Кристенсен, бразилецът финтира прекия си пазач и стреля в далечния ъгъл за 1:1.

Обратът стана факт в 52-ата минута, когато Ламин Ямал се освободи в наказателното поле, центрира меко към Рафиня, който с глава порази вратата за 1:2. Рафиня оформи хеттрика си в 69-ата минута. Той получи извеждащ пас зад защитата от Ламин Ямал и елегантно копна топката над вратаря за 1:3.