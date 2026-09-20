Белият дом отказа достъп на CNN, MSNBC и Politico след критики от Тръмп

Белият дом в събота отказа достъп на журналисти от телевизиите CNN и MSNBC и от изданието "Politico", след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще им забрани да влизат в сградата, предаде Ройтерс.

И трите медии съобщиха, че журналистическите карти на техни репортери са били конфискувани, след като те са пристигнали в Белия дом в събота сутринта.

CNN разпространи изявление, в което определи забраната за достъп като "незаконно посегателство" срещу конституционното право на журналистите да упражняват професията си без намеса от страна на правителството.

MSNBC и "Politico" също публикуваха позиции, в които заявиха, че ще защитават правата си, гарантирани от Първата поправка на Конституцията на САЩ.

Двете телевизии подчертаха, че ще продължат да отразяват работата на администрацията на Тръмп.

В петък Тръмп обвини трите медии в социалната си мрежа "Трут соушъл" в разпространяване на "фалшиви новини" и заяви, че те не трябва да могат да публикуват информация, която той определя като измислици и лъжи.

"Те не трябва да имат възможността постоянно да пишат или разпространяват измислици и лъжи, докато отразяват работата на президента на САЩ".

"Ще ги последват и други фалшиви медии", отбеляза Тръмп в "Трут соушъл".

По-късно, по време на брифинг в Овалния кабинет, журналист попита президента кои други медии има предвид. Тръмп посочи "Ню Йорк таймс" и "Вашингтон пост" като примери за медии, които според него разпространяват "фалшиви новини", но не заяви изрично, че ще им бъде забранен достъпът до Белия дом.

В отговор "Ню Йорк таймс" определи заплахите на Тръмп като "поредната репресивна и противоконституционна мярка" и изрази подкрепа за медиите, които според изданието са били несправедливо взети на прицел.

"Вашингтон пост" също реагира на действията на президента, определяйки ги като "явна форма на сплашване, целяща да заглуши отразяването на събитията". Вестникът подчерта, че достъпът на журналистите му до Белия дом е "конституционно право, което не подлежи на преговори".

Това не е първият случай, в който Тръмп предприема действия за ограничаване на достъпа на определени медии или журналисти до събития и пресконференции в Белия дом.

Миналата година той забрани на журналисти от Associated Press да участват в пресгрупата, която отразява проявите му. Причината беше решението на АП да продължи да използва наименованието "Мексикански залив", след като Тръмп обяви, че географският обект вече официално се нарича "Американски залив".

Associated Press заведе съдебно дело срещу наложените ограничения.